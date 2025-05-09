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09.05.2025  08:50   Віталій Хіневич

Ігор Терехов взяв участь у меморіальних заходах у Німеччині

Харківський міський голова Ігор Терехов виступив на головному меморіальному заході з нагоди перемоги над фашизмом та завершення Другої світової війни, який відбувся 8 травня в Документаційному центрі на території колишніх з’їздів НСДАП у Нюрнберзі.

 
Під час виступу мер висловив сподівання, що жодна європейська країна більше ніколи не зазнає жахів війни, передає РЕДПОСТ.
 
«Українці розбудовували власну державу і планували своє майбутнє разом з Європейським Союзом. Але потім почалася війна. Я вдячний нашим партнерам, зокрема міському голові Нюрнберга Маркусу Кьонігу, за підтримку в цей складний для нас час. Завдяки німецькому народу ми отримували гуманітарну допомогу, транспорт, обладнання, яке забезпечувало тепло, світло та воду в домівках харків’ян.
 
Сьогодні ми з надією та вірою дивимося у майбутнє - разом з Європою. Разом ми обов’язково досягнемо справедливого миру для України та не допустимо, щоб війна знову прийшла на європейську землю», - зазначив Ігор Терехов.
 
Окрім того, міський голова взяв участь у відкритті меморіальної таблички на Площі Жертв Фашизму, присвяченої жертвам Другої світової війни, а також відвідав пам’ятний концерт Нюрнберзького симфонічного оркестру з нагоди 80-ї річниці завершення війни.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові планують створити Музей війни.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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