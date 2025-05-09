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09.05.2025  08:20   Віталій Хіневич

У Харкові планують створити Музей війни

Міська влада Харкова планує залучити міжнародних партнерів до створення в місті Музею війни, присвяченого Другій світовій та російсько-українській війнам.

 
З такою ініціативою виступив Харківський міський голова Ігор Терехов під час робочої зустрічі з мером Нюрнберга Маркусом Кьонігом та віцемером Ніцци Крістіаною Ам’єль, передає РЕДПОСТ.
 
«Ми пропонуємо разом створити в Харкові музей, присвячений Другій світовій війні та тим подіям, які відбуваються зараз в Україні. Це буде дуже знакове місце, яке стане для всіх нас символом миру», - зазначив Ігор Терехов.
 
Сторони також обговорили важливість партнерських відносин європейської спільноти з українськими містами в умовах збройної агресії рф. Крім того, окрему увагу зосередили на урочистостях, які проводяться в містах з нагоди Дня Перемоги в Європі.
 
«Цей день дуже важливий для нас усіх. Я дуже вдячний за можливість бути присутнім сьогодні тут, на заходах, приурочених до 80-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі. Це демонструє наш вектор руху до Європейського Союзу. Окрема вдячність за наші міцні стосунки між містами. За три роки повномасштабної війни в Україні наші партнери довели, що ми не самотні у своїй боротьбі за демократичні цінності», - наголосив Ігор Терехов.
 
У свою чергу Маркус Кьоніг і Крістіана Ам’єль висловили сподівання, що наступну річницю відзначатимуть вже після настання справедливого миру в Україні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відкрилась виставка двох найвпливовіших сучасних фотографів.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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