09.05.2025 08:20 Віталій Хіневич
У Харкові планують створити Музей війни
Міська влада Харкова планує залучити міжнародних партнерів до створення в місті Музею війни, присвяченого Другій світовій та російсько-українській війнам.
З такою ініціативою виступив
Харківський міський голова Ігор Терехов під час робочої зустрічі з мером Нюрнберга Маркусом Кьонігом та віцемером Ніцци Крістіаною Ам’єль, передає РЕДПОСТ
.
«Ми пропонуємо разом створити в Харкові музей, присвячений Другій світовій війні та тим подіям, які відбуваються зараз в Україні. Це буде дуже знакове місце, яке стане для всіх нас символом миру», - зазначив Ігор Терехов.
Сторони також обговорили важливість партнерських відносин європейської спільноти з українськими містами в умовах збройної агресії рф. Крім того, окрему увагу зосередили на урочистостях, які проводяться в містах з нагоди Дня Перемоги в Європі.
«Цей день дуже важливий для нас усіх. Я дуже вдячний за можливість бути присутнім сьогодні тут, на заходах, приурочених до 80-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі. Це демонструє наш вектор руху до Європейського Союзу. Окрема вдячність за наші міцні стосунки між містами. За три роки повномасштабної війни в Україні наші партнери довели, що ми не самотні у своїй боротьбі за демократичні цінності», - наголосив Ігор Терехов.
У свою чергу Маркус Кьоніг і Крістіана Ам’єль висловили сподівання, що наступну річницю відзначатимуть вже після настання справедливого миру в Україні.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові відкрилась виставка
двох найвпливовіших сучасних фотографів.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости