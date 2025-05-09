09.05.2025 08:20 Віталій Хіневич

У Харкові планують створити Музей війни

Міська влада Харкова планує залучити міжнародних партнерів до створення в місті Музею війни, присвяченого Другій світовій та російсько-українській війнам.

З такою ініціативою виступив Харківський міський голова Ігор Терехов під час робочої зустрічі з мером Нюрнберга Маркусом Кьонігом та віцемером Ніцци Крістіаною Ам’єль, передає РЕДПОСТ

«Ми пропонуємо разом створити в Харкові музей, присвячений Другій світовій війні та тим подіям, які відбуваються зараз в Україні. Це буде дуже знакове місце, яке стане для всіх нас символом миру», - зазначив Ігор Терехов.

Сторони також обговорили важливість партнерських відносин європейської спільноти з українськими містами в умовах збройної агресії рф. Крім того, окрему увагу зосередили на урочистостях, які проводяться в містах з нагоди Дня Перемоги в Європі.

«Цей день дуже важливий для нас усіх. Я дуже вдячний за можливість бути присутнім сьогодні тут, на заходах, приурочених до 80-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі. Це демонструє наш вектор руху до Європейського Союзу. Окрема вдячність за наші міцні стосунки між містами. За три роки повномасштабної війни в Україні наші партнери довели, що ми не самотні у своїй боротьбі за демократичні цінності», - наголосив Ігор Терехов.

У свою чергу Маркус Кьоніг і Крістіана Ам’єль висловили сподівання, що наступну річницю відзначатимуть вже після настання справедливого миру в Україні.

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