09.05.2025 09:05 Віталій Хіневич
Харківщина на ранок 9 травня: оперативна інформація від ХОВА
Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали 2 населені пункти Харківської області.
Харківщина на ранок 9 травня: оперативна інформація від ХОВА
Внаслідок обстрілу в с. Великі Проходи Дергачівської громади поранені троє людей, у м. Куп’янськ – двоє. У с. Зарічне Старосалтівської громади через вибух невідомого предмету поранений 11-річний хлопчик.
Ворог застосовував по Харківщині:
Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури:
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у Харківському і Куп’янському районах пошкоджено автомобілі.
Упродовж минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнення.
На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку минулої доби також відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового.
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