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09.05.2025  09:05   Віталій Хіневич

Харківщина на ранок 9 травня: оперативна інформація від ХОВА

Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали 2 населені пункти Харківської області.


Харківщина на ранок 9 травня: оперативна інформація від ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок обстрілу в с. Великі Проходи Дергачівської громади поранені троє людей, у м. Куп’янськ – двоє. У с. Зарічне Старосалтівської громади через вибух невідомого предмету поранений 11-річний хлопчик.
 
Ворог застосовував по Харківщині: 
  • 2 fpv-дрони. 
 
Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Харківському і Куп’янському районах пошкоджено автомобілі.
 
Упродовж минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнення. 
 
На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.
 
На Куп’янському напрямку минулої доби також відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що під час перемир'я росіяни вдарили дроном по цивільному авто на Харківщині: поранено жінок (фото)
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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