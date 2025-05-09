09.05.2025 09:55 Віталій Хіневич
У Харкові триває відновлення пошкодженого житлового фонду
Зокрема, роботи проводяться на вулиці Наталії Ужвій у Київському районі.
Там у багатоквартирному житловому будинку демонтують пошкоджені конструкції. Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, в будинку планують повністю відновити покрівлю, замінити вікна, двері, інженерні мережі, а також ліфти з обладнанням.
Також там відремонтують вхідні групи, місця загального користування, повністю утеплять технічний поверх, підвальне приміщення та фасад.
Крім того, в Шевченківському районі ремонтують дахи житлових будинків. Так, у багатоповерхівці на вул. Данилевского фахівці встановлюють нове металеве покриття площею 600 кв. м та міняють елементи водостоку. Роботи планують завершити до кінця травня.
А в житловому будинку на вул. Клочківській триває капітальний ремонт покрівлі площею 3,8 тис. кв. м. У ньому демонтували старе покриття, замість якого покладуть нове з руберойду.
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