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09.05.2025  09:55   Віталій Хіневич

У Харкові триває відновлення пошкодженого житлового фонду

Зокрема, роботи проводяться на вулиці Наталії Ужвій у Київському районі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Там у багатоквартирному житловому будинку демонтують пошкоджені конструкції. Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, в будинку планують повністю відновити покрівлю, замінити вікна, двері, інженерні мережі, а також ліфти з обладнанням.
 
Також там відремонтують вхідні групи, місця загального користування, повністю утеплять технічний поверх, підвальне приміщення та фасад.
 
Крім того, в Шевченківському районі ремонтують дахи житлових будинків. Так, у багатоповерхівці на вул. Данилевского фахівці встановлюють нове металеве покриття площею 600 кв. м та міняють елементи водостоку. Роботи планують завершити до кінця травня.
 
 
А в житловому будинку на вул. Клочківській триває капітальний ремонт покрівлі площею 3,8 тис. кв. м. У ньому демонтували старе покриття, замість якого покладуть нове з руберойду.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Немишлянському районі Харкова оновлюють водоводи.
 
Тэги:  жкг, харків
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