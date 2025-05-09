Який радіаційний фон в Харкові та області на 9 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 9 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 8 травня 2025 року.
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Захочеться діяти самостійно та творчо, рутинні справи не приваблюватимуть. Переговори краще перенести на інший день.
У Харкові пануватиме суцільна хмарність. У першій половині дня істотних опадів не очікується. Дощ розпочнеться вдень і триватиме до вечора, подекуди — зливового характеру.
День Європи відзначається щорічно 9 травня і є символом єдності та миру у Європі.
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