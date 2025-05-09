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09.05.2025  10:50   Віталій Хіневич

У Харкові чоловік при сварці з дружиною погрожував підірвати гранату

В стані алкогольного сп’яніння чоловік вчинив сварку з 39-річною дружиною, ображав її та погрожував підірвати гранату.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На виклик виїхали поліцейські сектору протидії домашньому насильству Харківського районного управління поліції № 2. Правоохоронці виявили 41-річного кривдника, який пояснив, що хотів тільки налякати дружину та гранати у нього не має.
 
Поліцейські прийняли у потерпілої письмову заяву, ознайомили з її правами та вручили відповідні пам’ятки. 
 
Після проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства щодо співмешканця був складений протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
Чоловіку винесений терміновий заборонний припис, який забороняє порушнику в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.
 
Поліцейські попередили чоловіка про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.
 
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Тэги:  події, харків
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