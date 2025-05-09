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09.05.2025  11:25   Віталій Хіневич

Харків'янин пограбував та вбив жінку

29 червня 2017 року в Харкові чоловік, який на той момент уже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, маючи не зняту і не погашену судимість, вчинив новий злочин.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У вечірній час, перебуваючи на вул. Беркоса, зловмисник побачив 54-річну жінку.
 
Наздогнавши потерпілу, чоловік вдарив її ножем, який носив при собі, у спину, від чого жінка впала на землю. Потерпіла, намагаючись встати, перевернулась на спину, і в цей час обвинувачений сів на неї зверху, декілька разів ударив в обличчя кулаком, а потім знову завдав ударів ножем у грудну клітину.
 
Вирвавши з вух потерпілої золоті сережки та забравши її сумку, в якій знаходився мобільний телефон, зловмисник втік з місця події. Від отриманих травм жінка померла на місці.
 
Сережки, які зняв з потерпілої, чоловік здав у ломбард.
 
Правоохоронці викрили вбивцю у вересні 2024 року. На суд фігурант очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину. 
 
Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік при сварці з дружиною погрожував підірвати гранату.
 
Тэги:  події, харків
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