09.05.2025 11:25 Віталій Хіневич

Харків'янин пограбував та вбив жінку

29 червня 2017 року в Харкові чоловік, який на той момент уже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, маючи не зняту і не погашену судимість, вчинив новий злочин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У вечірній час, перебуваючи на вул. Беркоса, зловмисник побачив 54-річну жінку.

Наздогнавши потерпілу, чоловік вдарив її ножем, який носив при собі, у спину, від чого жінка впала на землю. Потерпіла, намагаючись встати, перевернулась на спину, і в цей час обвинувачений сів на неї зверху, декілька разів ударив в обличчя кулаком, а потім знову завдав ударів ножем у грудну клітину.

Вирвавши з вух потерпілої золоті сережки та забравши її сумку, в якій знаходився мобільний телефон, зловмисник втік з місця події. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Сережки, які зняв з потерпілої, чоловік здав у ломбард.

Правоохоронці викрили вбивцю у вересні 2024 року. На суд фігурант очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram