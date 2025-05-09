    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники показали, як ведуть роботу з благоустрою
09.05.2025  11:55   Віталій Хіневич

Харківські комунальники показали, як ведуть роботу з благоустрою

На Північній Салтівці в Київському районі триває відновлення благоустрою від КП "Харківблагоустрій".

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Раніше фахівці посіяли газонну траву й підготували нову ділянку для облаштування клумби. Тепер там висадили багаторічні вічнозелені декоративні кущі, серед яких ялівець звичайний і ялівець горизонтальний. Також композицію доповнили кущами спіреї та бузку. 
 
Працівники Київської філії докладають багато зусиль, аби зробити район комфортним і затишним для мешканців.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові триває відновлення пошкодженого житлового фонду.
 
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.05 ЖКГ Фахівці повернули газ для понад 400 осель Харкова 09.05 ЖКГ У Харкові триває відновлення пошкодженого житлового фонду 08.05 ЖКГ Харківські комунальники виконують заявки на ремонт ліфтового обладнання
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 