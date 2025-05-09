09.05.2025 11:55 Віталій Хіневич

Харківські комунальники показали, як ведуть роботу з благоустрою

На Північній Салтівці в Київському районі триває відновлення благоустрою від КП "Харківблагоустрій".

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Раніше фахівці посіяли газонну траву й підготували нову ділянку для облаштування клумби. Тепер там висадили багаторічні вічнозелені декоративні кущі, серед яких ялівець звичайний і ялівець горизонтальний. Також композицію доповнили кущами спіреї та бузку.

Працівники Київської філії докладають багато зусиль, аби зробити район комфортним і затишним для мешканців.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові триває відновлення пошкодженого житлового фонду.