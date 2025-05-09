09.05.2025 12:30 Віталій Хіневич

Наркотичні речовини та відсутнє право на керування авто: у Харкові виявили порушника

8 травня близько 23:00 на проспекті Тракторобудівників патрульні зупинили автомобіль Audi за порушення комендантської години.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Під час спілкування водій помітно нервував та поводився підозріло. Інспектори провели поверхневу перевірку, під час якої у барсетці чоловіка виявили три згортки. З його слів, у згортках містилася наркотична речовина — амфетамін.

Для з'ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Також, керманич мав ознаки наркотичного сп'яніння та, як з'ясувалося, був позбавлений права керування транспортними засобами. На пропозицію пройти огляд у встановленому законом порядку чоловік відмовився.

Патрульні відсторонили його від керування та склали адміністративні матеріали:

за ч. 3 ст. 130 КУпАП (Керування в стані сп'яніння повторно протягом року),

за ч. 5 ст. 126 КУпАП (Керування особою, позбавленою права керування).

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