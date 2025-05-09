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09.05.2025  13:00   

Шпигував за оборонцями Харкова та чекав на окупацію міста: виявлено ворожого інформатора

Служба безпеки та Національна поліція затримали біля Харкова ще одного російського інформатора. Ним виявився 38-річний місцевий прихильник рашизму, який «зливав» окупантам локації Сил оборони та чекав на захоплення всього регіону.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, за матеріалами справи, фігурант потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли залишав коментарі на підтримку путіна у Телеграм-каналах.
 
Після дистанційного вербування ворожий поплічник почав збирати інформацію про пункти базування оборонців Харкова.
 
Для цього він самостійно об’їжджав місцевість навколо обласного центру і приховано фіксував координати українських військ.
 
За наявними даними, у разі отримання розвідданих рашисти планували використати їх для підготовки повітряних ударів по регіону та спроб прориву російських дрг.
 
СБУ викрила законспірований зв’язок між інформатором та його куратором з рф. Під час обшуку в оселі фігуранта вилучено телефон із доказами злочинів.
 
Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисника на користь країни-агресора.
 
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
 
  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з метою надання такої інформації державі-агресору);
  • ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.
 
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що залізничник з Харківщини працював на ГРУ та передавав координати ешелонів ЗСУ.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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