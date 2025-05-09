09.05.2025 13:20 Віталій Хіневич

Фахівці повернули газ для понад 400 осель Харкова

У місті газовики за місяць повернули газопостачання понад 400 оселям, які постраждали внаслідок російських ударів по місту.

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» щодня відновлюють пошкоджені мережі після обстрілів, щоб повернути харків’янам звичне життя, наскільки це можливо в реаліях сьогодення, передає РЕДПОСТ

На місцях влучань та прилеглих територіях газовики обстежують газову систему на наявність витоків газу, ліквідовують їх, заварюють отвори від уламків та лагодять пошкоджені газопроводи.

Усі роботи з відновлення газу виконуються згідно з технічними нормами та стандартами безпеки — для надійного газопостачання та спокою мешканців.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники показали , як ведуть роботу з благоустрою.