    
Главная Новини Харкова ЖКГ Фахівці повернули газ для понад 400 осель Харкова
09.05.2025  13:20   Віталій Хіневич

Фахівці повернули газ для понад 400 осель Харкова

У місті газовики за місяць повернули газопостачання понад 400 оселям, які постраждали внаслідок російських ударів по місту.

 
Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» щодня відновлюють пошкоджені мережі після обстрілів, щоб повернути харків’янам звичне життя, наскільки це можливо в реаліях сьогодення, передає РЕДПОСТ.
 
На місцях влучань та прилеглих територіях газовики обстежують газову систему на наявність витоків газу, ліквідовують їх, заварюють отвори від уламків та лагодять пошкоджені газопроводи.
 
Усі роботи з відновлення газу виконуються згідно з технічними нормами та стандартами безпеки — для надійного газопостачання та спокою мешканців.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники показали, як ведуть роботу з благоустрою.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.05 ЖКГ Харківські комунальники показали, як ведуть роботу з благоустрою 09.05 ЖКГ У Харкові триває відновлення пошкодженого житлового фонду 08.05 ЖКГ Харківські комунальники виконують заявки на ремонт ліфтового обладнання
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 