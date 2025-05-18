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18.05.2025  15:28   

Від авіаудару росіян постраждали мирні мешканці Харківщини

На Харківщині розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 18 травня 2025 року близько 9:30 окупаційна армія завдала авіаційного удару пр приватному житловому сектору у Купʼянську. Авіаційний боєприпас поцілив у дорогу біля будинку.
 
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55-річний чоловік дістав вибухове поранення. Дві жінки віком 75 та 55 років отримали гострий шок.
 
 
У місті пошкоджено домоволодіння та господарчі приміщення. Попередньо встановлено, що для удару ворог використав ФАБ-500 з УМПК.
 
 
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