Прогноз погоди у Харкові на 19 травня

Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Удень очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде у дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
19 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень дощ, місцями гроза.
Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 14 – 19° тепла.
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Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Удень очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде у дощ.
Щороку 19 травня у світі відзначають Всесвітній день сімейного лікаря.
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