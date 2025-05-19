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19.05.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 травня

Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Удень очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде у дощ.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

19 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень дощ, місцями гроза.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 14 – 19° тепла.

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Народні прикмети

  • ранкова роса віщує сонячну погоду та швидке зростання рослин;
  • бджоли стають агресивними і часто жалять – це може передвіщати дощову погоду;
  • багато павуків з’являється – спекотна і суха погода буде в найближчі дні;
  • гроза може свідчити про хороший урожай цього року;
  • якщо качки цілий день плавають і пірнають, це може передвіщати дощ.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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