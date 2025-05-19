19.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 травня

Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Удень очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде у дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

19 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень дощ, місцями гроза.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 14 – 19° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

ранкова роса віщує сонячну погоду та швидке зростання рослин;

бджоли стають агресивними і часто жалять – це може передвіщати дощову погоду;

багато павуків з’являється – спекотна і суха погода буде в найближчі дні;

гроза може свідчити про хороший урожай цього року;

якщо качки цілий день плавають і пірнають, це може передвіщати дощ.