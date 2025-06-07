    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники ліквідують наслідки ворожих обстрілів Харкова
07.06.2025  07:55   Віталій Хіневич

Рятувальники ліквідують наслідки ворожих обстрілів Харкова

Сьогодні ворог завдав масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмістю, спричинивши руйнації та пожежі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Один із ударів влучив у житлову 9-поверхівку, де загорілися квартири на верхніх поверхах. Рятувальники ДСНС врятували жінку з-під завалів.
 
 
Обстріли також пошкодили приватний сектор, цивільне підприємство та інші об’єкти. На місцях влучань працюють рятувальники, психологи, піротехніки та кінологи. Розгорнуто мобільний намет ДСНС для надання допомоги постраждалим.
 
 
Роботи тривають.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за словами Ігоря Терехова Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.06 Надзвичайні події Під завалами можуть бути люди: правоохоронці про ворожі обстріли Харкова 07.06 ЖКГ Обстрілами у Харкові пошкоджено 56 будинків 07.06 Надзвичайні події Харківщина на ранок 7 червня: оперативна інформація від ХОВА
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 