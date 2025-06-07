07.06.2025 07:55 Віталій Хіневич

Рятувальники ліквідують наслідки ворожих обстрілів Харкова

Сьогодні ворог завдав масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмістю, спричинивши руйнації та пожежі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.

Один із ударів влучив у житлову 9-поверхівку, де загорілися квартири на верхніх поверхах. Рятувальники ДСНС врятували жінку з-під завалів.

Обстріли також пошкодили приватний сектор, цивільне підприємство та інші об’єкти. На місцях влучань працюють рятувальники, психологи, піротехніки та кінологи. Розгорнуто мобільний намет ДСНС для надання допомоги постраждалим.

Роботи тривають.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram