07.06.2025 07:30 Рита Парфенова

7 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 7 червня Всесвітнім днем продовольчої безпеки.

2025 ріку День проходить під девізом: «Безпека харчових продуктів – спільна відповідальність».

Цьогорічна кампанія привертає увагу до важливості дотримання стандартів безпечного виробництва, зберігання та споживання їжі. У ній закликають до дій уряди, підприємства, міжнародні організації, науковців і громадян.

Безпека продуктів залежить від усього ланцюга – від ферми до столу. Щоб захистити здоров’я людей, потрібно запроваджувати ефективні системи контролю, готуватися до надзвичайних ситуацій, забезпечувати доступ до чистої води, використовувати сучасні методи сільського господарства та впроваджувати системи управління безпечністю харчів у бізнесі.

Небезпечні продукти можуть містити бактерії, віруси, паразитів чи хімічні речовини, що спричиняють понад 200 хвороб. За оцінками, щороку країни з низькими доходами втрачають до 95 мільярдів доларів через наслідки харчових отруєнь.

Дотримання гігієни в харчовій сфері рятує життя.

* * *



7 червня святкують День шоколадного морозива. Вважається, що першим кулінари винайшли саме шоколадне морозиво, а пізніше з’явилися холодні ласощі з ванільним ароматом.



Найперші рецепти замороженого шоколаду виявили в Італії. Ще у 1775 році італійський лікар Філіппо Бальдіні написав трактат під назвою De sorbetti, в якому рекомендував приймати шоколадне морозиво з лікувальною метою. Він вважав, що десерт здатний вилікувати навіть від подагри (хронічне запалення суглобів) та цинги (захворювання, спричинене нестачею в організмі вітаміну С).

Православні свята та народні прикмети

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять священномученика Феодота Анкірського.



Наші предки вважали, що сон, який наснився в ніч проти 7 червня, порожній. Тобто він не несе нічого важливого для людини, його можна не запам'ятовувати.



Що не можна робити:

зізнаватися у коханні;

носити речі зі срібла;

розповідати іншим про свої плани.

За Юліанським календарем, 7 червня Православна церква згадує третє здобуття глави Хрестителя Іоанна. У народі цей день називають «Медвяні роси», бо вранішні опади бувають солодкими на смак, як мед.



Цього дня спостерігали за горобиною. Якщо на ній багато квітів, то буде багатий урожай хліба. А якщо горобина пізно розквітає, то осінь буде довгою.



Що не можна робити:

розпочинати ремонт або робити генеральне прибирання, бо з дому підуть удача та благополуччя;

носити одяг темних кольорів;

ходити по траві босоніж, щоб зберегти здоров’я.

Також цього дня

1631 – в індійській державі Великих Моголів закладено мавзолей Тадж-Махал на честь Мумтаз-Махал, яка померла від пологів коханої дружини імператора Шах-Джахана.



1775 – Сполучені Колонії змінюють свою назву на Сполучені Штати.



1776 – усі англійські колонії Америки, окрім Нью-Йорка, проголосували за незалежність.



1848 – народився Поль Гоген, французький живописець, графік, скульптор, кераміст і пост-імпресіоніст.



1862 – затверджено Статут Харківської безкоштовної лікарні. До цього у Харкові не було «лікувальних закладів для користування бідних». 12 січня 1863 року лікарня починає функціонувати і відразу завойовує популярність. Наприкінці першого року її існування у секретарському звіті констатується: «...бідні хворі натовпами приходили до лікарні, де знаходили безкоштовну медичну раду та ліки...».



1868 – народився Шарль Ренні Макінтош, англійський винахідник водонепроникних плащів (макінтошів), архітектор, дизайнер та ілюстратор.



1889 – народився Ігор Сікорський, російський та американський авіаконструктор, народився в Україні, побудував першу вдалу модель вертольота у 1939 році.



1903 – П'єр Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елемента полонію.



1909 – народилася Джессіка Тенді (пом. 1994), американська актриса, яка отримала «Оскар» за роль у фільмі «Шофер міс Дейзі» у віці 81 року.



1919 – розпочалася Чортківська офензива (наступальна військова операція) Української Галицької Армії – за кілька днів вдалося вийти з оточення, звільнити Теребовлю, Тернопіль та розгорнути наступ на Львів.



1926 – народився Анатолій Базилевич, український художник, ілюстратор "Енеїди" Котляревського та творів Шевченка.



1929 – відповідно до Латеранських угод утворено державу Ватикан. Ватикан – карликова держава-анклав (найменша офіційно визнана держава у світі) всередині території Риму, асоційована з Італією. Свою назву держава одержала від назви пагорба Mons Vaticanus, з латинського vaticinia – «місце ворожінь». Статус Ватикану у міжнародному праві – допоміжна суверенна територія Святого Престолу, резиденції найвищого духовного керівництва римо-католицької церкви.



1940 – народився Том Джонс (справжнє ім'я Томас Джонс Вудуорд), англійський співак.



1952 – народився Ліам Нісон, англійський актор («Список Шіндлера», «Роб Рой»).



1963 – відбувся теледебют гурту "Ролінг Стоунз" у програмі "Thank Your Lucky Stars". Фірма грамзапису Decca випустила перший сингл "Ролінг Стоунз" "Come On".



1991 – Верховна Рада України ухвалила рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.



1998 – в Ешфорді (Великобританія) відбувся концерт найбільшого у світі оркестру – з 2 212 музикантів.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Антон, Афанасій, Богдан, Валентин, Валерія, Василь, Веніамін, Віктор, Володимир, Вольдемар, Гнат, Григорій, Зінаїда, Іван, Лев, Марія, Микола, Олександр, Павло, Петро, Степан, Сюзанна, Тарас, Ян.

за Юліанським календарем: Іван, Інокентій, Олена, Федір, Ферапонт.