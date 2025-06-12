12.06.2025 14:25 Віталій Хіневич

37-річного харків’янина підозрюють у тривалому домашньому насильстві

Протягом тривалого часу чоловік вчиняв психологічне та фізичне насильство щодо своєї 32-річної співмешканки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Чоловік ображав її, погрожував фізичною розправою та неодноразово застосовував силу.

Працівники сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП №1 склали на правопорушника два адміністративні протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали були направлені до Київського районного суду міста Харкова, за результатами розгляду якого на чоловіка були накладені адміністративні стягнення у вигляді штрафів.

Попри це, фігурант продовжив вчиняти домашнє насильство. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Слідчі повідомили 37-річному харків’янину про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

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