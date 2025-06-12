37-річного харків’янина підозрюють у тривалому домашньому насильстві

Протягом тривалого часу чоловік вчиняв психологічне та фізичне насильство щодо своєї 32-річної співмешканки.
Комментариев: 0
Сьогоднішній день може виявитися емоційно непростим, особливо у спілкуванні з близькими. Утримайтеся від критики та не намагайтеся вирішити всі проблеми одразу.
Упродовж усього дня небо над Харковом залишатиметься хмарним. У другій половині дня очікується дощ, який триватиме до вечора. Не забудьте парасольку!
Починаючи з 2008 року, 12 червня в Україні відзначають День працівників фондового ринку.
влажность:
давление:
ветер: