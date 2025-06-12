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12.06.2025  14:25   Віталій Хіневич

37-річного харків’янина підозрюють у тривалому домашньому насильстві

Протягом тривалого часу чоловік вчиняв психологічне та фізичне насильство щодо своєї 32-річної співмешканки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Чоловік ображав її, погрожував фізичною розправою та неодноразово застосовував силу. 
 
Працівники сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП №1 склали на правопорушника два адміністративні протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали були направлені до Київського районного суду міста Харкова, за результатами розгляду якого на чоловіка були накладені адміністративні стягнення у вигляді штрафів.
 
Попри це, фігурант продовжив вчиняти домашнє насильство. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. 
 
Слідчі повідомили 37-річному харків’янину про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.
 
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Тэги:  події, харків
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