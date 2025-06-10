10.06.2025 12:30

Агентка фсб наводила російські удари на Харків та закликала до створення «буферних зон»

Служба безпеки затримала у Харкові ще одну агентку фсб, яка коригувала повітряні атаки рф по місту.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, за матеріалами справи, наведенням ворожого вогню займалася місцева безробітна. Вона потрапила у поле зору рашистів, коли закликала у соцмережах до створення в Україні так званих «буферних зон».

Після вербування через Телеграм їй передали список геолокацій, які «потрібно було перевірити і дати детальний опис».

Агентка встановила, що за координатами розміщувалися підрозділи Сил оборони та почала розвідувати їхню кількість і технічне оснащення.

Співробітники СБУ викрили зрадницю одразу після її вербування. Це дозволило задокументувати кожен її крок і затримати за місцем проживання.

Одночасно Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій українських військ.

Під час обшуку у затриманої вилучено комп’ютерну техніку і телефон із доказами роботи на фсб.

Крім того, ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантки, коли вона публічно поширювала тези кремля.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їй про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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