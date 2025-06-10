10.06.2025 12:45 Віталій Хіневич

Харківські комунальники розповіли, де не буде води 11 червня

Фахівці проведуть планово-попереджувальних робіт на технологічному електротехнічному обладнанні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Тимчасово з 08:00 до 21:00 11 червня буде припинено водопостачання деяких вулиць Індустріального району, обмежених селищами:

Докучаєва,

Докучаєвське,

м/р Горизонт-1,

Горизонт-2, м/р 759, 759-а,

761 Роганським промвузлом.

Водночас водопостачання мешканців мікрорайону Шарикового здійснюватиметься на зниженому тиску.

На час проведення робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами підприємства за адресами: бульвар Дмитра Антоновича, 11, пр. Героїв Харкова, 304, вул. 92-ї Бригади, 25, 44.

Також на підприємстві переконливо нагадують харків'янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

Зі списком адрес можна ознайомитися за посиланням.

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