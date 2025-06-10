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10.06.2025  12:45   Віталій Хіневич

Харківські комунальники розповіли, де не буде води 11 червня

Фахівці проведуть планово-попереджувальних робіт на технологічному електротехнічному обладнанні.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Тимчасово з 08:00 до 21:00 11 червня буде припинено водопостачання деяких вулиць Індустріального району, обмежених селищами:
 
  • Докучаєва,
  • Докучаєвське,
  • м/р Горизонт-1,
  • Горизонт-2, м/р 759, 759-а,
  • 761 Роганським промвузлом.
Водночас водопостачання мешканців мікрорайону Шарикового здійснюватиметься на зниженому тиску.
 
На час проведення робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами підприємства за адресами: бульвар Дмитра Антоновича, 11, пр. Героїв Харкова, 304, вул. 92-ї Бригади, 25, 44.
 
Також на підприємстві переконливо нагадують харків'янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.
 
Зі списком адрес можна ознайомитися за посиланням.
 
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Тэги:  жкг, харків
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