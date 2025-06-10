10.06.2025 12:45 Віталій Хіневич
Харківські комунальники розповіли, де не буде води 11 червня
Фахівці проведуть планово-попереджувальних робіт на технологічному електротехнічному обладнанні.
Тимчасово з 08:00 до 21:00 11 червня буде припинено водопостачання деяких вулиць Індустріального району, обмежених селищами:
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Докучаєва,
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Докучаєвське,
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м/р Горизонт-1,
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Горизонт-2, м/р 759, 759-а,
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761 Роганським промвузлом.
Водночас водопостачання мешканців мікрорайону Шарикового здійснюватиметься на зниженому тиску.
На час проведення робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами підприємства за адресами: бульвар Дмитра Антоновича, 11, пр. Героїв Харкова, 304, вул. 92-ї Бригади, 25, 44.
Також на підприємстві переконливо нагадують харків'янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.
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