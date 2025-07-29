29.07.2025 07:30 Рита Парфенова

29 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

29 липня в Україні вперше вшановують пам’ять загиблих бійців Сил спеціальних операцій. День пам’яті встановлено наказом командувача ССО як символ поваги до героїзму спецпризначенців, які загинули, захищаючи країну.

Із цього року 29 липня в Україні вперше відзначається Збройних Сил України. Відповідний день пам’яті запроваджено окремим наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трепака. Він має стати символом глибокої поваги до жертовності та мужності українських спецпризначенців, які віддали своє життя за незалежність і свободу держави.

До 2025 року саме 29 липня в Україні щороку святкували День ССО ЗСУ. Однак цьогоріч Президент Володимир Зеленський підписав Указ №346/2025, згідно з яким новою офіційною датою відзначення Дня Сил спеціальних операцій стало 27 травня.

Окреме ж 29 липня присвячене пам’яті тих, хто виконував найнебезпечніші завдання — як на лінії фронту, так і в глибокому тилу ворога. Це воїни, що залишаються невидимими героями війни, захищаючи Україну у найризикованіших операціях.

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Сьогодні у всьому світі відзначається Міжнародний день тигра.



Ініціаторами заснування цієї дати виступили 13 держав, у яких тигри ще мешкають.



Термін «тигр» походить із давньогрецької мови, а перекладається як «швидкий, гострий». Саме представники даного виду найчастіше є найбільшими котячими, а серед взагалі всіх тварин-хижаків тигри поступаються за вагою тільки бурому та білому ведмедям.



На жаль, у дикій природі збереглося лише трохи більше 5 тисяч особин, і це число продовжує постійно скорочуватися. Так, за останнє століття чисельність цих тварин скоротилася у 25 разів.



Спочатку існувало дев'ять підвидів кішок, на початку двадцять першого століття їх залишилося лише шість. Найчисленніший вид – це бенгальські тигри. Цей номінативний підвид становить 40 відсотків загальної популяції.

Православні свята та примети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мученика Калиніка.



В давнину цього дня збирали ягоди калини, з яких обов'язково пекли пироги, щоб потім нагодувати всіх домочадців. Вірили, що тоді в оселі пануватиме щастя і тепло.



Що не можна робити:

займатися рукоділлям;

важко працювати;

бажати комусь зла, лихословити.

За Юліанським календарем, 29 липня православна церква вшановує пам’ять святого Афіногена Севастійського та десяти його учнів.



З цього дня починає спадати літня спека. На цей період припадав і початок жнив. Вважалося, що тому, хто знайде колос із найбільшою кількістю зерен, усміхнеться удача.



Що не можна робити:

бажати іншим зла та провокувати сварку;

просити про підвищення чи збільшення зарплатні, оскільки питання точно вирішиться не на вашу користь;

прибирання в будинку варто перенести на інший день, щоб не виганяти удачу з дому.

Також цього дня

У 1817 народився Іван Костянтинович Айвазовський (справжнє ім'я Ованес Айвазян), український живописець-мариніст вірменського походження.



1858 – під тиском США Японія відкрила для іноземців Токіо та Осаку.



1864 – згідно з Ж. Верном, у череві акули, спійманої з яхти «Дункан», було знайдено пляшку з трьома записками, кинуту потерпілими аварію капітаном Грантом і двома матросами.

1880 – відкрито Феодосійську картинну галерею ім. І. К. Айвазовського.

1899 – завершилася I Гаазька конференція миру, з метою розробки багатосторонніх угод у галузі законів і звичаїв війни.

1900 – італійським анархістом Гаетано Бреші в Монці чотирма пострілами з револьвера вбито італійського короля Умберто I.

1907 – створена Всесвітня організація скаутського руху.

1913 – утворено незалежну Албанію.

1914 – введена до ладу перша трансамериканська телефонна лінія Нью-Йорк–Сан Франциско.

1938 – після втечі комісара держбезпеки Генріха Люшкова почалася радянсько-японська битва на озері Хасан.

1940 – у ході Другої світової війни почалися повітряні бомбардування Великої Британії силами німецького Люфтваффе.



1954 – опубліковано першу частину трилогії Дж. Рональда Руела Толкіна «Володар кілець», один із найпопулярніших творів у жанрі фентезі. Роман створив цілу субкультуру. Толкієнський світ найчастіше експлуатують для моделювання фентезійно-історичних ігор «на природі».



1958 – у США створено Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (НАСА).



1963 – відбувся перший політ літака Ту-134, одного з найвдаліших проектів у галузі пасажирського літакобудування. Він увійшов до історії цивільної авіації як наймасовіший і найпопулярніший радянський авіалайнер.



1965 - прем'єра в Лондоні другого фільму "Бітлз" - "Help!". На прем'єрі була присутня королева Великобританії, а фільм пізніше отримав перший приз на кінофестивалі в Ріо-де-Жанейро.



1973 – народився Стівен Дорфф, американський актор («Блейд», «Нестримні», «Джонні Д.»).



1974 – на каналі NBC пройшов дебют ігрової програми "Вгадай мелодію".



1998 – у Лос-Анджелесі американець С. Рід зробив найдовший в історії стрибок із даху 14-поверхового будинку на дах іншого будинку – на мотоциклі він пролетів 19,8 метрів.



2005 – астрономи оголосили про відкриття карликової планети Еріда.



2015 – Microsoft представила свою нову операційну систему Windows 10.

2022 – на Землі зафіксували найкоротший день в історії планети — повний оберт навколо своєї осі зайняв у планети на 1,59 мілісекунди менше, ніж зазвичай. Причиною явища може бути коливання Чандлера — зміна обертання Землі навколо своєї осі.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Анатолій, Костянтин, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Остап, Роман.



за Юліанським календарем: Алевтіна, Афіноген, Валентина, Іван, Марта, Павло, Петро, Федір, Юлія, Яків.