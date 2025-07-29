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29.07.2025  07:30   Рита Парфенова

29 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

29 липня в Україні вперше вшановують пам’ять загиблих бійців Сил спеціальних операцій. День пам’яті встановлено наказом командувача ССО як символ поваги до героїзму спецпризначенців, які загинули, захищаючи країну.

День вшанування полеглих воїнів ССО ЗСУ

Із цього року 29 липня в Україні вперше відзначається  Збройних Сил України. Відповідний день пам’яті запроваджено окремим наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трепака. Він має стати символом глибокої поваги до жертовності та мужності українських спецпризначенців, які віддали своє життя за незалежність і свободу держави.

До 2025 року саме 29 липня в Україні щороку святкували День ССО ЗСУ. Однак цьогоріч Президент Володимир Зеленський підписав Указ №346/2025, згідно з яким новою офіційною датою відзначення Дня Сил спеціальних операцій стало 27 травня.

Окреме ж 29 липня присвячене пам’яті тих, хто виконував найнебезпечніші завдання — як на лінії фронту, так і в глибокому тилу ворога. Це воїни, що залишаються невидимими героями війни, захищаючи Україну у найризикованіших операціях.

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Сьогодні у всьому світі відзначається Міжнародний день тигра.

Ініціаторами заснування цієї дати виступили 13 держав, у яких тигри ще мешкають.

Термін «тигр» походить із давньогрецької мови, а перекладається як «швидкий, гострий». Саме представники даного виду найчастіше є найбільшими котячими, а серед взагалі всіх тварин-хижаків тигри поступаються за вагою тільки бурому та білому ведмедям.

На жаль, у дикій природі збереглося лише трохи більше 5 тисяч особин, і це число продовжує постійно скорочуватися. Так, за останнє століття чисельність цих тварин скоротилася у 25 разів.

Спочатку існувало дев'ять підвидів кішок, на початку двадцять першого століття їх залишилося лише шість. Найчисленніший вид – це бенгальські тигри. Цей номінативний підвид становить 40 відсотків загальної популяції.

Православні свята та примети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мученика Калиніка.

В давнину цього дня збирали ягоди калини, з яких обов'язково пекли пироги, щоб потім нагодувати всіх домочадців. Вірили, що тоді в оселі пануватиме щастя і тепло.

Що не можна робити:

  • займатися рукоділлям;
  • важко працювати;
  • бажати комусь зла, лихословити.

За Юліанським календарем, 29 липня православна церква вшановує пам’ять святого Афіногена Севастійського та десяти його учнів.

З цього дня починає спадати літня спека. На цей період припадав і початок жнив. Вважалося, що тому, хто знайде колос із найбільшою кількістю зерен, усміхнеться удача.

Що не можна робити:

  • бажати іншим зла та провокувати сварку;
  • просити про підвищення чи збільшення зарплатні, оскільки питання точно вирішиться не на вашу користь;
  • прибирання в будинку варто перенести на інший день, щоб не виганяти удачу з дому.

Також цього дня

У 1817 народився Іван Костянтинович Айвазовський (справжнє ім'я Ованес Айвазян), український живописець-мариніст вірменського походження.

1858 – під тиском США Японія відкрила для іноземців Токіо та Осаку.

1864 – згідно з Ж. Верном, у череві акули, спійманої з яхти «Дункан», було знайдено пляшку з трьома записками, кинуту потерпілими аварію капітаном Грантом і двома матросами.

1880 – відкрито Феодосійську картинну галерею ім. І. К. Айвазовського.

1899 – завершилася I Гаазька конференція миру, з метою розробки багатосторонніх угод у галузі законів і звичаїв війни.

1900 – італійським анархістом Гаетано Бреші в Монці чотирма пострілами з револьвера вбито італійського короля Умберто I.

1907 – створена Всесвітня організація скаутського руху.

1913 – утворено незалежну Албанію.

1914 – введена до ладу перша трансамериканська телефонна лінія Нью-Йорк–Сан Франциско.

1938 – після втечі комісара держбезпеки Генріха Люшкова почалася радянсько-японська битва на озері Хасан.

1940 – у ході Другої світової війни почалися повітряні бомбардування Великої Британії силами німецького Люфтваффе.

1954 – опубліковано першу частину трилогії Дж. Рональда Руела Толкіна «Володар кілець», один із найпопулярніших творів у жанрі фентезі. Роман створив цілу субкультуру. Толкієнський світ найчастіше експлуатують для моделювання фентезійно-історичних ігор «на природі».

1958 – у США створено Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (НАСА).

1963 – відбувся перший політ літака Ту-134, одного з найвдаліших проектів у галузі пасажирського літакобудування. Він увійшов до історії цивільної авіації як наймасовіший і найпопулярніший радянський авіалайнер.

1965 - прем'єра в Лондоні другого фільму "Бітлз" - "Help!". На прем'єрі була присутня королева Великобританії, а фільм пізніше отримав перший приз на кінофестивалі в Ріо-де-Жанейро.

1973 – народився Стівен Дорфф, американський актор («Блейд», «Нестримні», «Джонні Д.»).

1974 – на каналі NBC пройшов дебют ігрової програми "Вгадай мелодію".

1998 – у Лос-Анджелесі американець С. Рід зробив найдовший в історії стрибок із даху 14-поверхового будинку на дах іншого будинку – на мотоциклі він пролетів 19,8 метрів.

2005 – астрономи оголосили про відкриття карликової планети Еріда.

2015 – Microsoft представила свою нову операційну систему Windows 10.

2022 – на Землі зафіксували найкоротший день в історії планети — повний оберт навколо своєї осі зайняв у планети на 1,59 мілісекунди менше, ніж зазвичай. Причиною явища може бути коливання Чандлера — зміна обертання Землі навколо своєї осі.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Анатолій, Костянтин, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Остап, Роман.

за Юліанським календарем: Алевтіна, Афіноген, Валентина, Іван, Марта, Павло, Петро, Федір, Юлія, Яків.

Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
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