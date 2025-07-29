«Літературний Ярмарок» у Харкові: три дні зустрічей з авторами, лекцій та книжкових новинок

Фестиваль «Літературний Ярмарок» пройде в ЄрміловЦентрі. У програмі – зустрічі з авторами, презентації, продаж книжок та автограф-сесії, лекції, проза й поезія, трохи музики.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові з 29 по 31 серпня відбудеться фестиваль «Літературний Ярмарок». Локацією події стане ЄрміловЦентр, де протягом трьох днів проходитимуть зустрічі з авторами, книжкові презентації, лекції та автограф-сесії.
Організатори повідомляють, що головна сцена працюватиме у форматі радіостудії, де відбуватимуться відкриті інтерв’ю з письменниками. Найцікавіші розмови можна буде пізніше почути на Радіо «Хартія».
До участі у фестивалі долучилися відомі автори та видавці. Дитяча художня студія «Аза Нізі Маза» підготує спеціальний артпроєкт – масштабне графічне панно у форматі «живої книги».
Організатори наголошують, що проведення фестивалю під час війни – свідомий вибір: подія покликана підтримати культурне життя міста і надати слово авторам та видавцям. До участі запрошено широке коло письменників та видавництв.
Фестиваль організовує команда Благодійного фонду Сергія Жадана.
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