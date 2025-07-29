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29.07.2025  11:02   Рита Парфенова

Чоловік із Харківщини забив односельця до смерті палицею

У селищі Буди стався конфлікт із летальним наслідком: 40-річний місцевий житель побив двох чоловіків палицею. Один загинув, іншого госпіталізовано.

У Харківському районі чоловік забив до смерті односельця

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
27 липня у селищі Буди Харківського району стався конфлікт, який завершився смертельним побиттям. Як встановили правоохоронці, сварка виникла між 40-річним мешканцем та двома чоловіками 51 та 60 років. За попередніми даними, суперечка спалахнула через проникнення односельців на територію приватного домоволодіння.
 
У ході бійки 40-річний чоловік наніс обом опонентам удари дерев’яною палицею по голові та тулубу. Один із потерпілих – 51-річний чоловік – помер у кареті швидкої допомоги, інший був госпіталізований із численними травмами.
 
На місці події працювали керівництво та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці вилучили речові докази та відкрили два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ (замах на вбивство двох осіб).
 
Підозрюваного затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Йому вже повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові заарештували 17-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні ровесника.
Тэги:  смерть, вбивство, харків
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