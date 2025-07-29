29.07.2025 10:43 Рита Парфенова

У Харкові патрульні виявили в авто 20 пакетів із ймовірними наркотиками (фото)

Під час патрулювання Київського району Харкова правоохоронці помітили жінку, яка поводила себе підозріло. Під час перевірки в її авто знайшли 20 пакетів із речовиною, схожою на наркотики.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові поліцейські затримали жінку, яка, ймовірно, причетна до розповсюдження наркотиків. Це сталося в Київському районі міста під час опрацювання виклику.

Патрульні помітили жінку, чия поведінка викликала підозру. На запитання про наявність заборонених речовин вона відповідала ухильно, тому інспектори провели поверхневу перевірку.

Жінка добровільно дістала речі з автомобіля. Серед них поліцейські виявили пластикову коробку з 20 зіп-пакетами. У кожному з них знаходилася кристалічна біла речовина, зовні схожа на наркотичну.

Затримана заявила, що не знає про походження вмісту коробки. Для з’ясування обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові затримали 21-річного наркозбувача канабісу під час передачі «пакунка».