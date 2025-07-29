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29.07.2025  10:43   Рита Парфенова

У Харкові патрульні виявили в авто 20 пакетів із ймовірними наркотиками (фото)

Під час патрулювання Київського району Харкова правоохоронці помітили жінку, яка поводила себе підозріло. Під час перевірки в її авто знайшли 20 пакетів із речовиною, схожою на наркотики.

У Харкові в авто жінки знайшли 20 пакетів із кристалічною речовиною У Харкові в авто жінки знайшли 20 пакетів із кристалічною речовиною

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові поліцейські затримали жінку, яка, ймовірно, причетна до розповсюдження наркотиків. Це сталося в Київському районі міста під час опрацювання виклику.

Патрульні помітили жінку, чия поведінка викликала підозру. На запитання про наявність заборонених речовин вона відповідала ухильно, тому інспектори провели поверхневу перевірку.

У Харкові в авто жінки знайшли 20 пакетів із кристалічною речовиною У Харкові в авто жінки знайшли 20 пакетів із кристалічною речовиною

Жінка добровільно дістала речі з автомобіля. Серед них поліцейські виявили пластикову коробку з 20 зіп-пакетами. У кожному з них знаходилася кристалічна біла речовина, зовні схожа на наркотичну.

Затримана заявила, що не знає про походження вмісту коробки. Для з’ясування обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові затримали 21-річного наркозбувача канабісу під час передачі «пакунка».

Тэги:  наркотики, харків
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