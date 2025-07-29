Внаслідок обстрілів на Харківщині горить понад 65 га лісу – ДСНС гасить вісім пожеж (фото)

Станом на 29 липня рятувальники разом із працівниками лісгоспів продовжують гасіння восьми масштабних пожеж, спричинених обстрілами з боку армії РФ. Загальна площа загорянь перевищує 65 гектарів.
У Харківській області триває ліквідація восьми лісових пожеж, що виникли внаслідок ворожих обстрілів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
До гасіння залучені підрозділи ДСНС та працівники лісових господарств. Найскладніша ситуація – в Ізюмському та Лозівському районах.
Рятувальники вживають усіх можливих заходів, щоб локалізувати вогонь та не допустити його поширення на нові ділянки.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники Харківського гарнізону залучались до гасіння 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, більшість з яких сталися в лісах та на відкритих територіях.
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