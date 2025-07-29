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29.07.2025  10:15   Рита Парфенова

Внаслідок обстрілів на Харківщині горить понад 65 га лісу – ДСНС гасить вісім пожеж (фото)

Станом на 29 липня рятувальники разом із працівниками лісгоспів продовжують гасіння восьми масштабних пожеж, спричинених обстрілами з боку армії РФ. Загальна площа загорянь перевищує 65 гектарів.

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У Харківській області триває ліквідація восьми лісових пожеж, що виникли внаслідок ворожих обстрілів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

До гасіння залучені підрозділи ДСНС та працівники лісових господарств. Найскладніша ситуація – в Ізюмському та Лозівському районах.

Ізюмський район:

  • у Студенецькому лісництві на території Оскільської громади вогонь охопив 25 гектарів лісу;
  • поблизу села Піски-Радьківські, в межах регіонального ландшафтного парку «Червонооскільський», горить хвойна підстилка на площі 6 гектарів та суха трава на 5 гектарах;
  • поблизу села Підлиман зафіксовано три осередки займання у Борівському лісництві, загальна площа яких перевищує 6 гектарів.

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Лозівський район:

  • біля села Софіївка Близнюківської громади вирують три пожежі на території Близнюківсько-Лозівського лісництва, загальною площею понад 25 гектарів.

Рятувальники вживають усіх можливих заходів, щоб локалізувати вогонь та не допустити його поширення на нові ділянки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники Харківського гарнізону залучались до гасіння 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, більшість з яких сталися в лісах та на відкритих територіях. 

Тэги:  пожежа, харків, агрессия россии
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