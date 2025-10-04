04.10.2025 09:40 Віталій Хіневич

Ігор Терехов: Прифронтові громади потребують більшої підтримки на освіту

Фінансування освіти у прифронтових громадах має враховувати складні умови, в яких працюють школи та педагоги.



Про це міський голова Ігор Терехов заявив газеті «ІнфоСіті», передає РЕДПОСТ.

Він зазначив, що, відповідно до урядового проєкту держбюджету, в 2026 році планується підвищення зарплат освітян на 50%, а також є пропозиція про поетапне підвищення на 50% заробітної плати для працівників університетів.

«Це вагомий крок, але навіть з таким переглядом оплати праці нерівність між освітянами у громадах-форпостах і тих, де навчання проходить у більш сприятливих умовах, не зникне», - зазначив мер.

За його словами, чинна формула розподілу освітніх субвенцій насамперед орієнтована на кількість учнів, тому східні області, які найбільше потерпають від бойових дій, отримують менші нарахування. Мер наголосив, що у 2026 році необхідно збільшити субвенцію для прифронтових регіонів, запровадивши додатковий коефіцієнт. Це дозволить підтримати вчителів і утримувати освітню інфраструктуру там, де вона найбільш вразлива.

