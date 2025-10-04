    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харків’яни-«цілителі» виманили у людей мільйони
04.10.2025  12:25   Віталій Хіневич

Харків’яни-«цілителі» виманили у людей мільйони

За даними слідства, безробітний харків’янин створив злочинну групу, до якої залучив ще трьох мешканців міста — двох чоловіків та жінку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Вони організували схему дистанційного «цілительства» через популярну телепередачу.
 
Під вигаданими іменами спільники представлялися «ясновидцями» і переконували глядачів перераховувати кошти на підконтрольні рахунки за проведення «обрядів», які начебто мали лікувати тяжкі хвороби, «знімати порчу» та приносити «зцілення».
 
 
Жертвами шахрайської схеми стали громадяни з різних регіонів України, серед яких — тяжкохворі та їхні родичі.
 
 
Загальна сума завданих збитків становить майже 6 млн гривень.
 
 
Отримані гроші учасники групи знімали з банківських карток і розподіляли між собою.
 
 
Прокурори Харківської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох жителів Харкова за фактами шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та повторно (ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України).
 
Організатору також інкримінується легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківських злочинців засудили до 9 років за викрадення людини та пограбування обмінників.
 
Тэги:  події, харків
