05.10.2025 20:32 Дмитро Колонєй
Володимир Зеленський відзначив харківського педагога орденом «За мужність»
Почесні звання від Президента України отримали шість харківських освітян.
Володимир Зеленський відзначив харківського педагога орденом «За мужність»
Як повідомляє РЕДПОСТ
, за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти Президент України Володимир Зеленський нагородив державними відзнаками педагогів Харківської області.
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено
-
Дмитра Діброва, учителя Комунального закладу «Слатинський ліцей» Дергачівської міської ради.
Почесне звання «Заслужений учитель України» присвоєно
-
Юрію Свистуну, учителю Олексіївського ліцею Краснокутської селищної ради Богодухівського району.
Почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» присвоєно
-
Володимиру Непомнящому, директорові Чугуївської дитячої музичної школи імені І. Ю. Рєпіна.
Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» присвоєно
-
Ануш Туманянц, доцентові кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно
-
Юрію Воробйову, професорові кафедри Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
-
Світлані Кириченко, директорові Комунального закладу «Харківський ліцей № 89 Харківської міської ради»;
-
Олені Світличній, начальникові Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради.
Харківщина пишається педагогами, які своєю щоденною працею, професіоналізмом та відданістю справі формують майбутнє України.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0