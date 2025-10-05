    
Главная Новини Харкова Освіта Володимир Зеленський відзначив харківського педагога орденом «За мужність»
05.10.2025  20:32   Дмитро Колонєй

Володимир Зеленський відзначив харківського педагога орденом «За мужність»

Почесні звання від Президента України отримали шість харківських освітян.


Володимир Зеленський відзначив харківського педагога орденом «За мужність»
Як повідомляє РЕДПОСТ, за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти Президент України Володимир Зеленський нагородив державними відзнаками педагогів Харківської області.
 

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено

  • Дмитра Діброва, учителя Комунального закладу «Слатинський ліцей» Дергачівської міської ради.
 

Почесне звання «Заслужений учитель України» присвоєно

  • Юрію Свистуну, учителю Олексіївського ліцею Краснокутської селищної ради Богодухівського району.
 

Почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» присвоєно

  • Володимиру Непомнящому, директорові Чугуївської дитячої музичної школи імені І. Ю. Рєпіна.
 

Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» присвоєно

  • Ануш Туманянц, доцентові кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
 

Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно

  • Юрію Воробйову, професорові кафедри Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
  • Світлані Кириченко, директорові Комунального закладу «Харківський ліцей № 89 Харківської міської ради»;
  • Олені Світличній, начальникові Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради.
 
Харківщина пишається педагогами, які своєю щоденною працею, професіоналізмом та відданістю справі формують майбутнє України.
 
