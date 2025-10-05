05.10.2025 21:33

Ніжний бісквітний рулет із тертими яблуками

Цікавий та смачний вариант рецепту на кожен день

Як пише РЕДПОСТ, це швидка та смачна страва, щоб потішити себе солодким до чаю.

Продукти

Для бісквіту

яйця - 4 шт.,

цукор - 120 г,

борошно - 120 г,

розпушувач - 0,5 ч. ложки,

ванільний цукор - 10 г,

сіль - 1 щіпка.

Для начинки

яблука - 1 кг,

кориця мелена - 1 ч. ложка (неповна),

імбир мелений - 1 ч. ложка (неповна).

Для подачі

цукрова пудра – за бажанням.

Покроковий рецепт приготування

Яблука помити, очистити, натерти м'якоть на великій тертці і скласти в глибоку ємність. До натертих яблук всипати імбир та корицю. Перемішати. Небагато віджати яблука від соку, але можна цього не робити. Противень розміром 30х40 см застелити пергаментом. Викласти туди яблука, розрівнявши лопаткою. Увімкнути духовку на 180 градусів. Яйця вилити у глибоку миску. Всипати сіль, цукор та ванільний цукор. Збити яйця міксером у міцну піну. Неповну склянку борошна ємністю 200 мл просіяти. Змішати з розпушувачем. Порціями додати яєчну суміш. Акуратно перемішати круговими рухами лопатки. Бісквітне тісто, що вийшло, акуратно вилити на шар яблук і розрівняти лопаткою. Випікати 20 хвилин|мінути| при 180 градусах в режимі «верх-низ». Готовий бісквіт перевернути на килимок або папір яблучним шаром. Пергамент зняти. Згорнути бісквіт рулетом, допомагаючи рушником. Залишити в рушник для остигання. Бісквітний рулет з тертими яблуками можна подавати теплим або охолодженим. Перед подачею присипати рулет цукровою пудрою.