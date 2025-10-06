    
06.10.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 жовтня

Хмари вже з ранку вкриють небо, і переважно похмура погода триматиметься у Харкові до кінця дня.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

6 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний , 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 15 – 17° тепла. 

Народні прикмети

  • у лісі мало грибів – це прикмета суворої зими;
  • високий бур’ян виріс – попереду сніжна й морозная зима;
  • туман із самого ранку – на багатий урожай наступного року;
  • дикі гуси летять високо – холодна й рання зима близько;
  • з дуба впало багато жолудів – наступного року буде добрий урожай зерна;
  • туманний день – прикмета врожайного року;
  • горіхів багато, а грибів мало – зима буде дуже морозною;
  • журавлі вже відлетіли – потеплінь більше не чекайте;
  • півень кричить усю ніч – скоро почнеться негода.
прогноз погоди, погода, харків
