Прогноз погоди у Харкові на 6 жовтня

Хмари вже з ранку вкриють небо, і переважно похмура погода триматиметься у Харкові до кінця дня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
6 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний , 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 15 – 17° тепла.
