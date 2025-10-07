07.10.2025 07:30 Рита Парфенова

7 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

7 жовтня в Україні та по всьому світу відзначається День "Ти для мене важливий".

Це свято було створено у 2010 році Ліндою Джу, яка втратила свого друга і сина і розуміла, що ніколи не висловлювала їм слова "Ти для мене важливий".



Лінда почала підкреслювати важливість людей навколо себе та розповідати їм, що вони мають для неї значення. Вона вважала, що ці слова можуть мати глибокий психологічний вплив на тих, кому вони адресовані.



Для відзначення цього дня просто виголосіть комусь знайомому фразу "Ти для мене важливий". Ви можете сказати це особисто, подзвонити, відправити SMS або скористатися будь-яким іншим засобом спілкування. Це вимагає небагато зусиль, але дійсно може зробити комусь день.



* * *

Із 2008 року 7 жовтня Міжнародна конфедерація профспілок організовує Всесвітній день дій за гідну працю. Це день для коли всі профспілки в світі виступають на захист гідної праці.



Цьогорічний День присвячений прагненню справедливої оплати праці для мільйонів працівників по всьому світу. Мінімальна заробітна плата в більшості країн є неадекватною, що призводить до того, що працівники продовжують втрачати свої позиції.



Пандемія COVID-19 та вторгнення рф в Україну мали драматичний вплив на постачання товарів. Шалена інфляція, спричинена надприбутками потужних корпорацій, які контролюють енергетику, транспорт, продовольство та інші життєво важливі товари, призводить до того, що все більше працівників та їхніх родин опиняються за межею бідності.



Це відбувається на тлі десятирічного зниження частки добробуту, що припадає на працюючих людей, оскільки придушення профспілкової діяльності, зокрема колективних переговорів, веде до того, що працівники вже отримують менше, ніж їм належить.

Церковні свята та прикмети дня

7 жовтня православна Церква вшановує пам’ять святих мучеників Сергія і Вакха, які постраждали за віру в Ісуса Христа. За церковною традицією цього дня віряни моляться святим, просячи у них сил, терпіння і здоров’я, щоб благополучно пережити зимовий період.



У давнину саме на Сергія починали топити печі і казали: «Сергій зиму починає». Вважалося, що з цього часу холоди підступають ближче, ночі стають довшими, а повітря – свіжішим.



Існує прикмета: щоб привернути удачу і здоров’я, потрібно взяти з дому щось нове – навіть звичайну носову хустинку. Це символ оновлення і захисту від хвороб.



Церква ж нагадує – у цей день не слід сваритися, заздрити, зневірятися або лінуватися. Варто уникати осуду та не відмовляти тим, хто потребує допомоги.



Серед народних заборон на Сергія Зимового – не скаржитися на життя і не нарікати на долю, щоб не втратити удачу. Також не рекомендується виходити з дому у старому одязі: краще вдягти щось нове, щоб залучити добробут і позитивні зміни. Також цього дня

У 1885 народився Нільс Бор, датський фізик, лауреат нобелівської премії з фізики 1922 року. Він працював разом із Резерфордом, створив першу квантову теорію атома і потім взяв найактивнішу участь у розробці основ квантової механіки. Поряд з цим Бор зробив великий внесок у теорію атомного ядра та атомних реакцій. Коли Данію окупували фашисти, фізика Нільса Бора вивезли із країни рибалки. Він не ризикнув взяти з собою медаль нобелівського лауреата і розчинив її в царській горілці, а сулія з розчином сховав у лабораторії. Після війни, повернувшись до Данії, Бор хімічним шляхом виділив золото з розчину і замовив таку ж медаль, яку йому вручили в 1922 році.



1920 – бум емансипації досяг певних результатів: перші сто жінок прийнято до Оксфордського університету.



1937 – літак ХАІ-1, створений харківськими конструкторами, здійснив наддальний для 30-х років переліт маршрутом Москва-Ташкент, пролетівши 3 000 кілометрів за 11 годин.



1944 – США, СРСР, Британія та Китай домовилися про заміну Ліги Націй Організацією Об'єднаних Націй.



1959 – автоматична міжпланетна станція «Місяць-3» уперше у світі сфотографувала зворотний бік Місяця та передала його зображення на Землю.



1967 – народилася Тоні Брекстон, американська ритм-енд-блюз, піп та соул співачка, автор пісень та актриса. Відома такими хітами, як "Un-Break My Heart", "Breathe Again", "You're Makin' Me High", "He Wasn't Man Enough".



1968 – народився Том Йорк, англійський рок-музикант, вокаліст та гітарист гурту Radiohead.



1969 – народився Лірой Торнхілл, британський електронний музикант. У минулому – танцюрист та клавішник (на живих виступах) британського гурту The Prodigy.



1982 – у Нью-Йорку пройшла прем'єра мюзиклу «Кішки». У вересні 2000 року відбулося його останнє – 7485-е – вистава на Бродвеї.



1991 – Верховна Рада України затвердила Статут Національного банку України. Ця дата вважається Днем народження НБУ.



1999 – виявлено перший у світі комп'ютерний вірус, що впроваджується на найвищий рівень безпеки Windows NT – область системних драйверів. Ця особливість робить вірус важкодоступним для лікування пам'яті багатьма антивірусними програмами.



2000 – у Бостоні присуджено альтернативну Нобелівську премію. Як написано у статуті організації, що її видає, «за відкриття, які неможливо чи не потрібно перевіряти». «Ми хочемо показати, що наука не повинна бути нудною», – вважають науковці, які входять до організації.

2001 – в небо піднявся перший вертоліт незалежної України – АК1-3, політ здійснив заслужений льотчик-випробувач СРСР Полуйчик Станіслав Дем'янович.

2001 – у відповідь на проведені 11 вересня теракти в Нью-Йорку і Вашингтоні та після відмови руху Талібан видати США Осаму бен Ладена, звинуваченого в їх організації, о 19:27 за київським часом американські війська почали операцію «Відплата», завдавши ракетно-бомбових ударів по стратегічних позиціях талібів у Афганістані. З підтримкою дій США виступили керівники Великої Британії, Німеччини та Росії.

2007 – 4-й президент Чеченської Республіки Ічкерія Доку Умаров проголосив на території Північного Кавказу Ісламську Державу Імарат Кавказ.

2023 – початок великомасштабного вторгнення до Ізраїлю з боку руху ХАМАС.

Іменини відзначають

Дем’ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Пелагея, Сергій, Юліан.