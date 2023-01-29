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29.01.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 січня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці піде сніг, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується.

Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 67%. Температура повітря -4°...-2°C (відчувається як -6°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 26%. Температура повітря °0...-1°C (відчувається як -1°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 42%. Температура повітря 0°...-4°C (відчувається як -1°C). Вітер північно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Погоду цього дня передбачав вітер: якщо він дув з північної сторони – чекай на похолодання та морози.
  • Якщо на дворі мете хуртовина, то літо буде дощовим.
  • Якщо видається морозний день – літо буде спекотним та посушливим.

Тэги:  харьков, прогноз погоди, харків
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