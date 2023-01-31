На Харківщині ворожі обстріли зруйнували лікарню, локомотивне депо, церкву: оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові за добу з 30 по 31 січня 2023 року зафіксована пожежа, яка виникла внаслідок обстрілів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 31 січня.
Пожежа внаслідок обстрілу військовими рф сталася 30 січня у Куп’янську. Снаряд далекобійної артилерії ворога влучив у приватну оселю, пошкоджений житловий будинок та 2 легкові автомобілі. 41-річний місцевий мешканець отримав поранення. Після вибуху сталася пожежа на площі 0,5 кв.м, яку оперативно загасили вогнеборці 44-ї ДРПЧ.
Ще три рази рази рятувальники перевіряли місця влучання ворожих снарядів в населених пунктах та з’ясовували наслідки.
У м. Куп’янську зазнали пошкоджень 9 приватних домоволодінь і локомотивне депо.
У селищі Ківшарівка пошкоджена будівля лікарні.
У м. Вовчанську від обстрілів зазнали пошкоджень 2 приватні оселі, релігійна споруда, адміністративна будівля, 2 житлові 5-поверхівки, виробниче підприємство, магазин і 3 торговельних павільйони. Загинула 1 особа, ще 1 зазнала поранень.
30 січня продовжувались аварійно-рятувальні роботи і пошук загиблої жінки у зруйнованому ракетою житловому чотирьохповерховому будинку у Київському районі міста Харкова з метою демонтажу аварійних конструкцій будинку для отримання доступу до тіла загиблої та вилучення його з-під завалів. Сьогодні роботи будуть продовжені.
Загалом за добу з 30 по 31 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 вибухонебезпечних предмети.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 12 тонн питної води.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 30 по 31 січня ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів Харківщини.
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