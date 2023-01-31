31.01.2023 09:03 Рита Парфенова

На Харківщині ворожі обстріли зруйнували лікарню, локомотивне депо, церкву: оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові за добу з 30 по 31 січня 2023 року зафіксована пожежа, яка виникла внаслідок обстрілів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 31 січня.

Пожежа внаслідок обстрілу військовими рф сталася 30 січня у Куп’янську. Снаряд далекобійної артилерії ворога влучив у приватну оселю, пошкоджений житловий будинок та 2 легкові автомобілі. 41-річний місцевий мешканець отримав поранення. Після вибуху сталася пожежа на площі 0,5 кв.м, яку оперативно загасили вогнеборці 44-ї ДРПЧ.



Ще три рази рази рятувальники перевіряли місця влучання ворожих снарядів в населених пунктах та з’ясовували наслідки.

У м. Куп’янську зазнали пошкоджень 9 приватних домоволодінь і локомотивне депо.

У селищі Ківшарівка пошкоджена будівля лікарні.

У м. Вовчанську від обстрілів зазнали пошкоджень 2 приватні оселі, релігійна споруда, адміністративна будівля, 2 житлові 5-поверхівки, виробниче підприємство, магазин і 3 торговельних павільйони. Загинула 1 особа, ще 1 зазнала поранень.



30 січня продовжувались аварійно-рятувальні роботи і пошук загиблої жінки у зруйнованому ракетою житловому чотирьохповерховому будинку у Київському районі міста Харкова з метою демонтажу аварійних конструкцій будинку для отримання доступу до тіла загиблої та вилучення його з-під завалів. Сьогодні роботи будуть продовжені.

Загалом за добу з 30 по 31 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїздів, з яких:

14 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких виникла внаслідок артобстрілу;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

3 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 вибухонебезпечних предмети.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 12 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 30 по 31 січня ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів Харківщини.



