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31.01.2023  08:40   

Є загиблий та поранена: як минула доба в Харківській області

Протягом минулої доби одна людина загинула й одна отримала поранення внаслідок агресії рф на Харківщині

обстріл

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ранкове зведення ХОВА.

Ворог обстрілював населені пункти прикордонних населених пунктів трьох районів області –  Харківського, Чугуївського та Куп'янського.

Під вогнем опинилися Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші селища Харківщини.

Внаслідок ворожих обстрілів постраждало цивильне населення Вовчанська. 62-річний чоловік загинув. 83-річня жінка отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості. У місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля районного відділу Нацполіції.

Результатом обстрілу окупантами Куп'янська стали зруйнований об'єкт транспортної інфраструктури та пошкоджені приватні житлові будинки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 30 по 31 січня ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів Харківщини.


Тэги:  обстріл, харків, харьков, хова, агрессия россии
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