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31.01.2023  08:09   Рита Парфенова

Ворог обстріляв два десятки населених пунктів Харківщини

Військові рф продовжують обстріли населених пунктів поблизу державного кордону, це спричиняє втрати серед цивільного населення та руйнування приватної власності.

Війна в Україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ,  протягом доби з 30 по 31 січня ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів Харківщини

На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти обстріляли райони населених пунктів:

  • Ветеринарне,
  • Глибоке,
  • Стрілеча,
  • Борисівка,
  • Нескучне,
  • Стариця,
  • Огірцеве,
  • Верхня Писарівка,
  • Вовчанськ,
  • Бударки,
  • Новомлинськ,
  • Дворічна.

На Куп’янському напрямку окупанти обороняють раніше захоплені рубежі. Від ворожого вогню постраждали:

  • Синьківка,
  • Куп’янськ,
  • Іванівка,
  • Кислівка,
  • Котлярівка.

Раніше РЕДПОСТ наводив думку керівника воєнної розвідки України Кирило Буданова, що ми повинні контролювати післявоєнну РФ, аби не повторилася агресія.


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, харьков, агрессия россии
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