31.01.2023 08:09 Рита Парфенова

Ворог обстріляв два десятки населених пунктів Харківщини

Військові рф продовжують обстріли населених пунктів поблизу державного кордону, це спричиняє втрати серед цивільного населення та руйнування приватної власності.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби з 30 по 31 січня ворог обстріляв щонайменше 18 населених пунктів Харківщини

На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти обстріляли райони населених пунктів:

Ветеринарне,

Глибоке,

Стрілеча,

Борисівка,

Нескучне,

Стариця,

Огірцеве,

Верхня Писарівка,

Вовчанськ,

Бударки,

Новомлинськ,

Дворічна.

На Куп’янському напрямку окупанти обороняють раніше захоплені рубежі. Від ворожого вогню постраждали:

Синьківка,

Куп’янськ,

Іванівка,

Кислівка,

Котлярівка.

Раніше РЕДПОСТ наводив думку керівника воєнної розвідки України Кирило Буданова, що ми повинні контролювати післявоєнну РФ, аби не повторилася агресія.



