Про відключення світла 31 січня у Харкові розповіли в Укренерго

Станом на 11 ранку 31 січня у Харкові застосовуються графікі віялового відключення електроенергії.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням АТ «Харківобленерго».
У постачальника енергії зазначили, що в енергосистемі зберігається значний дефіцит, який продовжує зростати через похолодання.
Станом на ранок 31 січня перевищення лімітів у Харківській області не зафіксовано. Але, враховуючи тенденцію до зростання споживання, є небезпека перевищення лімітів, в разі чого диспетчерський центр НЕК “Укренерго” буде застосовувати аварійні відключення.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла, який діятиме на Харківщині з 30 січня.
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