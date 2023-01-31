31.01.2023 11:23 Рита Парфенова

Про відключення світла 31 січня у Харкові розповіли в Укренерго

Станом на 11 ранку 31 січня у Харкові застосовуються графікі віялового відключення електроенергії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням АТ «Харківобленерго».

У постачальника енергії зазначили, що в енергосистемі зберігається значний дефіцит, який продовжує зростати через похолодання.



Станом на ранок 31 січня перевищення лімітів у Харківській області не зафіксовано. Але, враховуючи тенденцію до зростання споживання, є небезпека перевищення лімітів, в разі чого диспетчерський центр НЕК “Укренерго” буде застосовувати аварійні відключення.



Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла, який діятиме на Харківщині з 30 січня.



