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31.01.2023  11:23   Рита Парфенова

Про відключення світла 31 січня у Харкові розповіли в Укренерго

Станом на 11 ранку 31 січня у Харкові застосовуються графікі віялового відключення електроенергії.

відключення світла

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням АТ «Харківобленерго».

У постачальника енергії зазначили, що в енергосистемі зберігається значний дефіцит, який продовжує зростати через похолодання.  

Станом на ранок 31 січня перевищення лімітів у Харківській області не зафіксовано. Але, враховуючи тенденцію до зростання споживання,  є небезпека перевищення лімітів, в разі чого диспетчерський центр НЕК “Укренерго” буде застосовувати аварійні відключення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла, який діятиме на Харківщині з 30 січня.


Источник:   Укренерго
 Тэги:  відключення світла, харків, харьков
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