У Харкові відбудеться виставка робототехніки

Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради запрошує харків’ян на виставку робототехніки.
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День краще витратити на кохання, а не на війну. Рішення сьогодні прийматимуться серцем, а серцю потрібні не пояснення, а реальні почуття.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Ввечері очікується дрібний сніг.
У останній день січня своє професійне свято відзначають ювеліри – майстри, які вміють робити світ прекраснішим, а жінок – щасливішим.
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