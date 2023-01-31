31.01.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові відбудеться виставка робототехніки

Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради запрошує харків’ян на виставку робототехніки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

На заході будуть представлені близько двох десятків роботів, яких власноруч зробили діти. Відвідувачі зможуть проголосувати за найцікавіший винахід і обрати найкреативнішого автора.

Переможці отримають почесні грамоти та цінні подарунки, всі учасники – подяки. Вручить їх директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко.

Захід відбудеться 4 лютого з 13:00 до 15:00. Місце проведення – підземний перехід до ТРЦ "Нікольський".

Паралельно з виставкою у переході будуть проходити майстер класи з гри у шашки, шахи, Го. Взяти участь і поспілкуватися з тренерами зможуть всі бажаючі діти та їхні батьки. Захід присвячений всесвітньому Дню робототехніки.



