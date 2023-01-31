    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові відбудеться виставка робототехніки
31.01.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові відбудеться виставка робототехніки

Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради запрошує харків’ян на виставку робототехніки.

виставка робототехніки Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City. 
 
На заході будуть представлені близько двох десятків роботів, яких власноруч зробили діти. Відвідувачі зможуть проголосувати за найцікавіший винахід і обрати найкреативнішого автора. 
 
Переможці отримають почесні грамоти та цінні подарунки, всі учасники – подяки. Вручить їх директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко.
 
Захід відбудеться 4 лютого з 13:00 до 15:00. Місце проведення – підземний перехід до ТРЦ "Нікольський".
 
Паралельно з виставкою у переході будуть проходити майстер класи з гри у шашки, шахи, Го. Взяти участь і поспілкуватися з тренерами зможуть всі бажаючі діти та їхні батьки. Захід присвячений всесвітньому Дню робототехніки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розпочали серію спортивних тренувань для всіх бажаючих (фоторепортаж).
 

Источник:   Kharkiv SPORT City
 Тэги:  харьков, харків, виставка, роботи
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.01 ЖКГ У двох селах Ізюмського району відновили електропостачання 31.01 Медицина Рівень радіації у Харкові та області на 31 січня 31.01 Надзвичайні події Затримали чоловіка, який різав колеса авто у Салтівському районі
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 