20.11.2023 07:30 Рита Парфенова

20 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

1954 року Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести у практику святкування Всесвітнього дня дитини.





Цей день присвячений діяльності, спрямованій на забезпечення благополуччя дітей у всьому світі і, на думку ООН, сприятиме зміцненню солідарності та співпраці між націями.



20 листопада 1959 року було прийнято Декларацію прав дитини. Цього ж дня, але вже 1989 року було прийнято Конвенцію про права дитини, яка зобов'язує всі країни забезпечити дітям гарне життя.



Різні фірми та організації проводять у День дитини благодійні акції.



Нагадаємо, що Міжнародний день захисту дітей відзначається щороку 1 червня.



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Святкування Дня педіатра нерозривно пов'язане із святкуванням Всесвітнього дня дитини. Значення педіатра у житті людей важко переоцінити. Турбота про здоров'я дитини стає однією з основних у житті батьків після появи світ малюка. Хороший дитячий лікар для батьків стає надійною опорою довгі роки. Турбота про майбутнє сім'ї, суспільства та держави – так можна охарактеризувати у глобальному масштабі працю та специфіку роботи дитячих лікарів.

Православні (церковні) свята

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобного Григорія Декаполіта.



За Юліанським календарем, 20 листопада православна церква вшановує пам’ять святого мученика Феодота, який був одним із 30 християн, які постраждали за віру в III столітті в Меліті (стародавнє місто на кордоні Каппадокії та Вірменії).

Прикмети дня

День Феодота у народі прозвали Льодоставом, бо в цей день лід продовжував сковувати річки та озера.



У ці дні суворо забороняли дітям підходити до берегів водойм, бо лід був ще неміцний, а діти завжди діти, про це говорили: «Дитинство безтурботне, за недбалість мати себе докорятиме вічно».



У селах в цей день починали прясти пряжу, причому, перед роботою жінки молилися Святому Феодоту. Вважалося, якщо сьогодні старанно попрацювати, то взимку рукоділля йтиме вдало.



По погоді судили про майбутній урожай:

Якщо на Федота випав рясний перший сніг і покрив сиру землю, то вродиться жито.

Якщо сніг ліг щільно до стін будинку, то врожай буде непоказним, а якщо є зазори, то багатим.

Якщо крига на річках вставала купами, а на дорогах утворювалися снігові купини — це означало, що наступне літо буде хлібним.

Що не можна робити 20 листопада

Цього дня рекомендують стежити за думками. Особливо це стосується вагітних, яким 20 листопада варто думати лише про хороше, щоб дитина була спокійною.

Не можна лінуватись і весь день лежати в ліжку.

Утримайтеся від осуду інших людей.

Також цього дня

У 1480 народився Фердинанд Магеллан португальський мореплавець і дослідник. Увійшов в історію як людина, яка організувала першу навколосвітню подорож.



1889 – народився Едвін Хаббл, американський астроном, автор концепції розширення Всесивту. Його ім'я має сучасний орбітальний телескоп



1945 – розпочався Нюрнберзький процес: суд над військовими злочинцями третього рейху.



1962 – закінчилася Карибська криза.



1979 – вперше хворому переливається штучна кров.



1980 – Стів Птачек здійснив політ літаком, що харчується тільки сонячною енергією.



1985 – було випущено Microsoft Windows 1.0.



2003 – в Антарктиді знайдено лід віком 900 тисяч років.

Іменинники сьогодні:

за Новоюліанським календарем: Анна, Анатолій, Арсен, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Тетяна.

за Юліанським календарем: Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Єлизавета, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Павло, Сергій, Теодор, Федір, Ян.