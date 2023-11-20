20.11.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Зірки обіцяють насичений подіями та емоціями день. Особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овна можуть долати найрізноманітніші питання, за значимістю і практичної цінності порівняні з сакральним питанням сенс життя. Якщо Овен не хоче провести цілий день у марних сумнівах і метаннях, йому краще на якийсь час переключити свій мозок на щось простіше і практичніше. А щоб день зовсім не пропав, не надумайте робити оточуючим зауваження! Тільки гірше буде.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець має всі шанси знайти відповідь на сакраментальне запитання: «Куди йдуть гроші?». Жаль тільки, що однієї відповіді тут мало. Непогано було б ще знайти спосіб якось залатати цей витік, поки вона не перетворила гаманець Тельця на справжню чорну діру. Ось тільки не треба на цьому ґрунті з'ясовувати стосунки: шуму та нервів від цього буде набагато більше, ніж толку.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки точно знатимуть, що, кому і в якому порядку треба робити. Навколишні ж цього не знатимуть, тому Близнюкам доведеться умовляти, переконувати і доводити їм свою точку зору. Звідси й конфлікти. То може й не треба нікому нічого доводити? Без цього цей день у Близнюків пройде куди продуктивніше та спокійніше.

Рак (22 червня – 23 липня)

Найкраще, що може зробити Рак, – це присвятити собі день! Знайдіть час, щоб сходити до фітнес-клубу, в косметичний салон або в солярій. Непогано було б прийняти ванну з ефірними оліями. А от у чужі справи Раку краще не впрягатися – нічим добрим це не закінчиться.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Центральне місце у планах Лева займатиме пошук задоволень. І не лише духовних. Набагато ймовірніше, що з самого ранку в голову Лева буде закрадатися зрадлива думка про те, щоб з'їсти щось смачненьке і аж ніяк не корисне. Обережніше! Сьогоднішні та завтрашні дні становлять велику загрозу для вашої фігури!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Протягом дня Діва відчуватиме потяг розібратися з усіма назрілими, а також питаннями і проблемами, що назрівають. Головне, щоб цей потяг випадково не перекинувся на з'ясування стосунків із будь-ким. Набагато краще використовувати її на те, щоб упорядкувати справи, що накопичилися. Заодно Діві непогано навести лад у сумочці або в ящику свого столу - там можна знайти те, що вважалося безповоротно втраченим.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Головним ворогом Терезів може стати їхня власна мова! Не треба говорити оточуючим все, що ви думаєте. Навіть якщо у вас немає намірів нікого образити, ви можете випадково зачепити хвору струну. Говорити, що думаєш, це, звичайно, добре. Але думати, що кажеш, теж не заважає.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Самолюбство Скорпіона буде піддано найрішучішим випробуванням. День обіцяє бути наповнений великою кількістю спекотних суперечок. При цьому у самого Скорпіона загостриться надприродна здатність бачити образливий натяк навіть там, де його й близько не було. Якщо ви не хочете провести весь день у конфліктах, усіма силами ухиляйтеся від спірних тем. І в жодному разі не піддавайтеся спокусі розставити всі крапки над «i» у якомусь важливому питанні.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцеві краще не приймати важливих, відповідальних рішень. Зірки постійно схилятимуть його до вживання зайве радикальних заходів, а це далеко не завжди добре. Саме тому Стрільцеві корисно зайвий раз все обміркувати, перш ніж висловити свою думку і тим більше розпочати діяти. Втім, якщо якась ситуація давно назріла і потребує рішучих заходів, це чудовий день для того, щоб взяти бика за роги!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг може з подивом виявити у собі схильність до пуританства. У цей день його погляди на правила пристойності можуть бути гіпертрофовані. Двозначні жарти та грубі натяки (неважливо, на чию адресу вони направлені) викликатимуть у Козерога роздратування та бажання дати негайну відсіч. Так і до сварки дійти недовго!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію краще рідше з'являтися на людях, особливо у великих компаніях. На жаль, з одного боку, у цей день вас тягтиме на спілкування, з іншого ж – є великий ризик у розмовах непомітно втягнутися в неприємне з'ясування відносин. Самолюбство Водолея буде загострене настільки, що все це може надовго залишити в душі важкий осад.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Щоб цей день пройшов у Риб позитивно, найкраще підготуватись до нього ще з вечора і як мінімум зробити в будинку гарне прибирання. Ніщо не дратуватиме Риб сильніше, ніж бруд і сміття в їхній квартирі. Навіть банальні крихти на столі можуть зіпсувати Рибам настрій на весь день, через що й решта їхніх справ підуть шкереберть. Чистота ж, навпаки, налаштує Риб на позитивний перебіг справ.