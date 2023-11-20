Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Зірки обіцяють насичений подіями та емоціями день. Особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою.
Овна можуть долати найрізноманітніші питання, за значимістю і практичної цінності порівняні з сакральним питанням сенс життя. Якщо Овен не хоче провести цілий день у марних сумнівах і метаннях, йому краще на якийсь час переключити свій мозок на щось простіше і практичніше. А щоб день зовсім не пропав, не надумайте робити оточуючим зауваження! Тільки гірше буде.
Телець має всі шанси знайти відповідь на сакраментальне запитання: «Куди йдуть гроші?». Жаль тільки, що однієї відповіді тут мало. Непогано було б ще знайти спосіб якось залатати цей витік, поки вона не перетворила гаманець Тельця на справжню чорну діру. Ось тільки не треба на цьому ґрунті з'ясовувати стосунки: шуму та нервів від цього буде набагато більше, ніж толку.
Близнюки точно знатимуть, що, кому і в якому порядку треба робити. Навколишні ж цього не знатимуть, тому Близнюкам доведеться умовляти, переконувати і доводити їм свою точку зору. Звідси й конфлікти. То може й не треба нікому нічого доводити? Без цього цей день у Близнюків пройде куди продуктивніше та спокійніше.
Найкраще, що може зробити Рак, – це присвятити собі день! Знайдіть час, щоб сходити до фітнес-клубу, в косметичний салон або в солярій. Непогано було б прийняти ванну з ефірними оліями. А от у чужі справи Раку краще не впрягатися – нічим добрим це не закінчиться.
Центральне місце у планах Лева займатиме пошук задоволень. І не лише духовних. Набагато ймовірніше, що з самого ранку в голову Лева буде закрадатися зрадлива думка про те, щоб з'їсти щось смачненьке і аж ніяк не корисне. Обережніше! Сьогоднішні та завтрашні дні становлять велику загрозу для вашої фігури!
Протягом дня Діва відчуватиме потяг розібратися з усіма назрілими, а також питаннями і проблемами, що назрівають. Головне, щоб цей потяг випадково не перекинувся на з'ясування стосунків із будь-ким. Набагато краще використовувати її на те, щоб упорядкувати справи, що накопичилися. Заодно Діві непогано навести лад у сумочці або в ящику свого столу - там можна знайти те, що вважалося безповоротно втраченим.
Головним ворогом Терезів може стати їхня власна мова! Не треба говорити оточуючим все, що ви думаєте. Навіть якщо у вас немає намірів нікого образити, ви можете випадково зачепити хвору струну. Говорити, що думаєш, це, звичайно, добре. Але думати, що кажеш, теж не заважає.
Самолюбство Скорпіона буде піддано найрішучішим випробуванням. День обіцяє бути наповнений великою кількістю спекотних суперечок. При цьому у самого Скорпіона загостриться надприродна здатність бачити образливий натяк навіть там, де його й близько не було. Якщо ви не хочете провести весь день у конфліктах, усіма силами ухиляйтеся від спірних тем. І в жодному разі не піддавайтеся спокусі розставити всі крапки над «i» у якомусь важливому питанні.
Стрільцеві краще не приймати важливих, відповідальних рішень. Зірки постійно схилятимуть його до вживання зайве радикальних заходів, а це далеко не завжди добре. Саме тому Стрільцеві корисно зайвий раз все обміркувати, перш ніж висловити свою думку і тим більше розпочати діяти. Втім, якщо якась ситуація давно назріла і потребує рішучих заходів, це чудовий день для того, щоб взяти бика за роги!
Козеріг може з подивом виявити у собі схильність до пуританства. У цей день його погляди на правила пристойності можуть бути гіпертрофовані. Двозначні жарти та грубі натяки (неважливо, на чию адресу вони направлені) викликатимуть у Козерога роздратування та бажання дати негайну відсіч. Так і до сварки дійти недовго!
Водолію краще рідше з'являтися на людях, особливо у великих компаніях. На жаль, з одного боку, у цей день вас тягтиме на спілкування, з іншого ж – є великий ризик у розмовах непомітно втягнутися в неприємне з'ясування відносин. Самолюбство Водолея буде загострене настільки, що все це може надовго залишити в душі важкий осад.
Щоб цей день пройшов у Риб позитивно, найкраще підготуватись до нього ще з вечора і як мінімум зробити в будинку гарне прибирання. Ніщо не дратуватиме Риб сильніше, ніж бруд і сміття в їхній квартирі. Навіть банальні крихти на столі можуть зіпсувати Рибам настрій на весь день, через що й решта їхніх справ підуть шкереберть. Чистота ж, навпаки, налаштує Риб на позитивний перебіг справ.
Зірки обіцяють насичений подіями та емоціями день. Особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Практично весь час йтиме сильний сніг, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться.
1954 року Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести у практику святкування Всесвітнього дня дитини.
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