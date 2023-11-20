Прогноз погоди у Харкові на 20 листопада

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Практично весь час йтиме сильний сніг, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
20 листопада очікується хмарна погода. Вночі та вранці значний сніг. Вдень невеликий сніг.
На дорогах ожеледиця, сніговий накат.
Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: протягом доби 1 - 3° морозу.
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Зірки обіцяють насичений подіями та емоціями день. Особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Практично весь час йтиме сильний сніг, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться.
1954 року Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести у практику святкування Всесвітнього дня дитини.
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