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20.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 листопада

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Практично весь час йтиме сильний сніг, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться.

снегопад

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

20 листопада очікується хмарна погода. Вночі та вранці значний сніг. Вдень невеликий сніг.

На дорогах ожеледиця, сніговий накат.

Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: протягом доби 1 - 3° морозу.

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Народні прикмети

  • Цього дня спостерігається стійке промерзання ґрунту, нерідко земля вкривається першим снігом, замерзають водойми.
  • Якщо випав рясний перший сніг і покрив сиру землю, то вродиться жито.
  • Якщо сніг ліг щільно до стін будинку, то врожай буде непоказним, а якщо є зазори, то багатим.
  • Якщо крига на річках вставала купами, а на дорогах утворювалися снігові купини — це означало, що наступне літо буде хлібним.
  • Якщо в цей день ожеледиця — така погода протримається досить довго.
  • Рясні снігопади обіцяють весняну повінь.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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