03.11.2022 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 3 листопада

Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +3°...+7°C (відчувається як +4°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 25%. Температура повітря +9...+6°C (відчувається як +9°C). Вітер північно-західний, 2 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 53%. Температура повітря +5°...+6°C (відчувається як +8°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 10%. Магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.

Народні прикмети

У народі казали: “У листопаді мороз міцнішає поставою”. Наші пращури помітили: якщо 3 листопада ясна погода і небо чисте, то температура падатиме.

Дим догори йде – погода буде ясною та сонячною.

Якщо сніг випав і не розтанув на деревах, то не розтане і на землі.

Якщо увечері тихо та ясно, то наступний день буде добрим.

Яскравий захід сонця, а потім ще й ясне зоряне небо – слід чекати морозу та ясної погоди.

Якщо не все листя впало з дерев, то зима буде холодною.