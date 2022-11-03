Прогноз погоди у Харкові на 3 листопада

Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +3°...+7°C (відчувається як +4°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 25%. Температура повітря +9...+6°C (відчувається як +9°C). Вітер північно-західний, 2 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 53%. Температура повітря +5°...+6°C (відчувається як +8°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
Можливість магнітних бур: 10%. Магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.
У народі казали: “У листопаді мороз міцнішає поставою”. Наші пращури помітили: якщо 3 листопада ясна погода і небо чисте, то температура падатиме.
Дим догори йде – погода буде ясною та сонячною.
Якщо сніг випав і не розтанув на деревах, то не розтане і на землі.
Якщо увечері тихо та ясно, то наступний день буде добрим.
Яскравий захід сонця, а потім ще й ясне зоряне небо – слід чекати морозу та ясної погоди.
Якщо не все листя впало з дерев, то зима буде холодною.
Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ.
Сьогодні в Україні відзначаються День ракетних військ та артилерії, а також День інженерних військ.
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