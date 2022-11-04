04.11.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 листопада

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 28%. Температура повітря +4°...+8°C (відчувається як +6°C). Вітер північний, 2 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 46%. Температура повітря +8...+6°C (відчувається як +8°C). Вітер північний, 2 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 29%. Температура повітря +5°...+4°C (відчувається як +7°C). Вітер північний, 2 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 15%. Геомагнітна активність зростає перед черговою магнітною бурею. Метелозалежним людям варто бути уважнішими до свого самопочуття

Народні прикмети

У природі відчувається різкий перелом погоди.

Якщо день розпочнеться туманом — слід чекати відлиги, ясний день — до похолодання.

Якщо “небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде”.