30.11.2023 21:33 Дмитро Колонєй
Готуємо шоколадну пасту Нутелла вдома
Рецепт, який дозволить приготувати побалувати себе солоденьким на сніданок.
Як пише РЕДПОСТ
. домашня, не гірша за магазинну, домашня Нутелла, виходить дуже смачною і ніжною.
Шоколадна паста Нутелла
Продукти на 10 порцій:
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Куряче яйце 2 штуки
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Цукор 3 склянки
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Какао 2 столові ложки
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Пшеничне борошно 4 столові ложки
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Ванілін за смаком
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Фундук або лісовий горіх 170 г
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Вершкове масло 1 столова ложка
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Молоко 2 склянки
Покроковий рецепт приготування
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Яйця добре розтерти із цукром.
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Додати борошно, какао, терті горіхи та вершкове масло та ванілін.
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Суміш ретельно перемішати.
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Додати молоко
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Ретельно перемішати.
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Всю отриману суміш поставити на невеликий вогонь.
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Варити, помішуючи, до загусання.
Смачного!
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