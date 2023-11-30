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30.11.2023  21:33   Дмитро Колонєй

Готуємо шоколадну пасту Нутелла вдома

Рецепт, який дозволить приготувати побалувати себе солоденьким на сніданок.

 
Як пише РЕДПОСТ. домашня, не гірша за магазинну, домашня Нутелла, виходить дуже смачною і ніжною.
 

Шоколадна паста Нутелла

Продукти на 10 порцій:

 
  • Куряче яйце 2 штуки
  • Цукор 3 склянки
  • Какао 2 столові ложки
  • Пшеничне борошно 4 столові ложки
  • Ванілін за смаком
  • Фундук або лісовий горіх 170 г
  • Вершкове масло 1 столова ложка
  • Молоко 2 склянки
 
 

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Яйця добре розтерти із цукром.
  2. Додати борошно, какао, терті горіхи та вершкове масло та ванілін.
  3. Суміш ретельно перемішати.
  4. Додати молоко
  5. Ретельно перемішати.
  6. Всю отриману суміш поставити на невеликий вогонь.
  7. Варити, помішуючи, до загусання.
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати морквяний суп із сиром.
 
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Тэги:  рецепт, десерт, цукор, какао, борошно, молоко, масло, горіхи, ванілін, фундук, паста, яйця, шоколад, нутелла, солодощі
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