На Харківщині у ДТП потрапив автобус с дитячою спортивною командою

Внаслідок ДТП біля селища Коротич постраждали три людини, у тому числі двоє дітей.
Ввечері 1 грудня на автошляху "Київ-Харків-Довжанський" поблизу селища Коротич сталося ДТП за участі рейсового автобусу сполученням "Полтава – Харків", який перевозив дітей зі змагань по баскетболу.
Водій не впорався з керуванням та зіштовхнувся з бетонними блоками.
На момент ДТП у салоні автобусу перебувало 52 пасажири: дитяча команда, тренер та мати одного з учасників команди. Внаслідок зіткнення постраждали двоє дітей 12 і 9 років, а також 51-річна жінка - мати учасника команди. Жінку госпіталізували. Діти до лікарні не доставлялись.
Усі обставини аварії встановлюються.
Загалом минулої доби на території Харківщини сталися 32 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 19 громадян отримали травми.
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