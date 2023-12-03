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03.12.2023  10:10   

На Харківщині у ДТП потрапив автобус с дитячою спортивною командою

Внаслідок ДТП біля селища Коротич постраждали три людини, у тому числі двоє дітей.

дтп
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Ввечері 1 грудня на автошляху "Київ-Харків-Довжанський" поблизу селища Коротич сталося ДТП за участі рейсового автобусу сполученням "Полтава – Харків", який перевозив дітей зі змагань по баскетболу.

Водій не впорався з керуванням та зіштовхнувся з бетонними блоками.

На момент ДТП у салоні автобусу перебувало 52 пасажири: дитяча команда,  тренер та мати одного з учасників команди. Внаслідок зіткнення постраждали двоє дітей 12 і 9 років, а також 51-річна жінка - мати учасника команди. Жінку госпіталізували. Діти до лікарні не доставлялись.

Усі обставини аварії встановлюються.

Загалом минулої доби на території Харківщини сталися 32 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 19 громадян отримали травми.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 2 по 3 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів.

 

Тэги:  дтп, харків
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