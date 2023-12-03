03.12.2023 10:55 Рита Парфенова
Рятували авто від вогню: у Харкові двоє чоловіків отримали опіки
Під час пожежі на вулиці Алуштинській у Харкові постраждали двоє чоловіків.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України в Харківській області, передає РЕДПОСТ.
Повідомлення про пожежу на вулиці Алуштінській міста Харкова надійшло до Служби порятунку "101" 2 грудня о 12:10. До місця події виїхали рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горіли речі в гаражі площі 10 кв.м. та автомобіль Mitsubishi Outlander.
Внаслідок пожежі постраждали двоє 48-річних чоловіків, які намагались виштовхати палаюче авто з гаражного боксу. Вони отримали незначні опіки і від госпіталізації відмовились.
О 13:00 пожежу локалізували, о 13:15 ліквідували. Причина та обставини її виникнення встановлюються.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом доби з 2 по 3 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили
19 оперативних виїздів.
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