03.12.2023 10:55 Рита Парфенова

Рятували авто від вогню: у Харкові двоє чоловіків отримали опіки

Під час пожежі на вулиці Алуштинській у Харкові постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України в Харківській області, передає РЕДПОСТ.

Повідомлення про пожежу на вулиці Алуштінській міста Харкова надійшло до Служби порятунку "101" 2 грудня о 12:10. До місця події виїхали рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горіли речі в гаражі площі 10 кв.м. та автомобіль Mitsubishi Outlander.

Внаслідок пожежі постраждали двоє 48-річних чоловіків, які намагались виштовхати палаюче авто з гаражного боксу. Вони отримали незначні опіки і від госпіталізації відмовились.

О 13:00 пожежу локалізували, о 13:15 ліквідували. Причина та обставини її виникнення встановлюються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 2 по 3 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів.