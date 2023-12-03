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03.12.2023  11:28   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом доби до поліції Харківщини надійшло 827 заяв від громадян про правопорушення та події

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 5 осіб.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3620 транспортних засобів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 2 по 3 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  поліція, харків
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