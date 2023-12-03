03.12.2023 12:34 Рита Парфенова

Вночі поліція розшукувала неповнолітню у Харкові

Працівники поліції оперативно розшукали неповнолітню дівчину, яка втекла з дому після сварки з батьком.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

2 грудня о 21:50 до чергової частини відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення від 37-річної жінки про те, що її 12-річна хрещена донька пішла з дому та не повернулась. Звʼязок з дитиною відсутній.

Працівники сектору ювенальної превенції й оперативники кримінальної поліції відділу поліції № 1 ХРУП № 1 за кілька годин встановили місцезнаходження зниклої.

Дівчина гуляла з друзями. Через сварку з батьком не хотіла повертатися додому.

Правоохоронці провели профілактичну роботу з усіма учасниками події.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби до поліції Харківщини надійшло 827 заяв від громадян про правопорушення та події