Вночі поліція розшукувала неповнолітню у Харкові

Працівники поліції оперативно розшукали неповнолітню дівчину, яка втекла з дому після сварки з батьком.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
2 грудня о 21:50 до чергової частини відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення від 37-річної жінки про те, що її 12-річна хрещена донька пішла з дому та не повернулась. Звʼязок з дитиною відсутній.
Працівники сектору ювенальної превенції й оперативники кримінальної поліції відділу поліції № 1 ХРУП № 1 за кілька годин встановили місцезнаходження зниклої.
Дівчина гуляла з друзями. Через сварку з батьком не хотіла повертатися додому.
Правоохоронці провели профілактичну роботу з усіма учасниками події.
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