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05.12.2023  20:11   Рита Парфенова

На Куп'янському напрямку ворог не припиняє навдалі спроби штурмувати позиції ЗСУ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в Україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили п'ять атак ворога в районах Синьківки (Харківська область) та Новоселівського (Луганська область).

Противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися населені пункти:

  • Берестове;
  • Білий Колодязь;
  • Вовчанськ;
  • Дворічна;
  • Іванівка;
  • Козача Лопань;
  • Нестерне;
  • Петропавлівка;
  • Синьківка.

На Слобожанському напрямку противник утримує військову присутність у прикордонних районах, займається диверсійно-розвідувальною діяльністю, веде обстріли населених пунктів з території Російської Федерації і нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 грудня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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