На Куп'янському напрямку ворог не припиняє навдалі спроби штурмувати позиції ЗСУ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
Противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки Харківської області.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися населені пункти:
На Слобожанському напрямку противник утримує військову присутність у прикордонних районах, займається диверсійно-розвідувальною діяльністю, веде обстріли населених пунктів з території Російської Федерації і нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
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Креативність і кмітливість сьогодні будуть на висоті, тож день обіцяє принести свіжість сприйняття та безліч цікавих відкриттів.
Увесь час у Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без опадів.
5 грудня відзначають Всесвітній день волонтерів.
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