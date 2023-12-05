05.12.2023 20:11 Рита Парфенова

На Куп'янському напрямку ворог не припиняє навдалі спроби штурмувати позиції ЗСУ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили п'ять атак ворога в районах Синьківки (Харківська область) та Новоселівського (Луганська область).

Противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки Харківської області.



Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися населені пункти:

Берестове;

Білий Колодязь;

Вовчанськ;

Дворічна;

Іванівка;

Козача Лопань;

Нестерне;

Петропавлівка;

Синьківка.

На Слобожанському напрямку противник утримує військову присутність у прикордонних районах, займається диверсійно-розвідувальною діяльністю, веде обстріли населених пунктів з території Російської Федерації і нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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