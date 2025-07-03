03.07.2025 21:35 Віталій Хіневич

У Харкові викрили чоловіка у скоєнні ряду майнових злочинів

Зловмисник демонтував зовнішні блоки спліт-систем та вилучав з них мідні елементи, які згодом здавав до пунктів прийому металобрухту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Слідчі довели причетність фігуранта до трьох фактів крадіжок. Загальна сума завданих збитків складає понад 33 тисячі гривень.

Співробітники поліції встановили особу порушника. Ним виявився 44-річний харківʼянин, судимий з випробувальним строком.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

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