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14.09.2023  15:56   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть жінку, яка допомагала ворогу та створювала позитивний імідж окупантів серед пенсионерів

Чекає на суд жінка, яка була посадовицею окупаційної адмінстрації під Харковом.

Судитимуть жінку, яка допомагала загарбникам та створювала позитивний імідж окупантів серед пенсионерів. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 55-річна жінка під час окупації Ізюма пішла на співпрацю з ворогом:
 
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  • зайняла посаду «головного спеціаліста виплати пенсій» у фейковому «Отделении Пенсионного фонда Изюмского района Харьковской области»;
  • здійснювала перевірку та прийом документів, необхідних для призначення пенсій під час окупації;
  • обліковувала списки громадян, які звернулися за виплатами;
  • здійснювала замовлення необхідних сум для вказаних виплат.
 
Обвинувачену судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.
 
Дізнання — Управління СБУ в Харківській області.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що на Харківщині оголосили підозру жінці, яка служила окупантам на громадських засадах, а зараз переховується від правосуддя.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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