14.09.2023 15:56 Дмитро Колонєй
У Харкові судитимуть жінку, яка допомагала ворогу та створювала позитивний імідж окупантів серед пенсионерів
Чекає на суд жінка, яка була посадовицею окупаційної адмінстрації під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 55-річна жінка під час окупації Ізюма пішла на співпрацю з ворогом:
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зайняла посаду «головного спеціаліста виплати пенсій» у фейковому «Отделении Пенсионного фонда Изюмского района Харьковской области»;
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здійснювала перевірку та прийом документів, необхідних для призначення пенсій під час окупації;
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обліковувала списки громадян, які звернулися за виплатами;
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здійснювала замовлення необхідних сум для вказаних виплат.
Обвинувачену судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.
Дізнання — Управління СБУ в Харківській області.
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