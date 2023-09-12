12.09.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

Майже три місяці приймала пологи у підвалі: лікарка з Харкова стала заступницею голови НСЗУ

Лікарка з Харкова Ірина Кондратова стала заступницею голови Національної служби здоров'я України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшко.

Лікарка Ірина Кондратова, яка майже три місяці приймала пологи у підвалі, жила поруч з колегами та пацієнтами, навіть під обстрілами ворога продовжувала надавати медичну допомогу вагітним.

Від сьогодні вона стала заступницею голови НСЗУ Національної служби здоров'я України. Уряд підтримав відповідне подання Наталія Гусак.

«Українська лікарка з обкладинки Time. Одна з сотні найвпливовіших жінок світу за версією ВВС у 2022 році. Харківська лікарка, якій Девід Бекхем на добу передав свій акаунт в Instagram, щоб зібрати гроші на обладнання для немовлят.

Керівниця Харківського регіонального перинатального центру, доцент кафедри педіатрії №1 та неонатології Харківський національний медичний університет. Лікарка, яка майже три місяці приймала пологи у підвалі, жила поруч з колегами та пацієнтами, навіть під обстрілами ворога продовжувала надавати медичну допомогу вагітним. Так знають Iryna Kondratova в світі і в Україні»,- повідомив Віктор Ляшко.