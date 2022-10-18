    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Розстріл автомобільної колони у Харківській області: знайдено нову жертву
18.10.2022  11:20   Віталій Хінєвіч

Розстріл автомобільної колони у Харківській області: знайдено нову жертву

17 жовтня правоохоронці виявили ще одну жертву російського терору.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що правоохоронці знайшли 26-у жертву російського терору. Ним виявився 19-річний хлопець.
 
За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони він, поранений, пройшов близько 1,5 км та помер у посадці.
 
Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи. 
 
Крім того, встановлено, що під час розстрілу вдалось врятуватись двом діткам — хлопчику віком 1,1 років та дівчинці, якій 5,5 років.
 
Їх батьки загинули. Дітей врятували небайдужі перехожі. Завдяки прокурорам Харківщини, які звернулись до Товариства Червоного Хреста України, діти перебувають у безпеці та вже передані їх рідним бабусям. 
 
Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
 
Нагадаємо, через військові діі поранення отримують мирні мешканці Харківської області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.10 Надзвичайні події У Харківській області знайшли ворожу ракету 18.10 Надзвичайні події Окупанти випустили по Харкову 8 ракет: подробиці від правоохоронців 18.10 Надзвичайні події Через військові діі поранення отримують мирні мешканці Харківської області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 